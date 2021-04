করোনা আক্রান্ত ভারতের জন্য প্রার্থনা পাকিস্তান অধিনায়কের

করোনা দ্বিতীয় ঢেউয়ে বিপর্যস্ত ভারত। প্রতিটি দিনই সংক্রমণের রেকর্ড গড় যাচ্ছে দেশটি। সোমবার নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৩ লক্ষ ৫২ হাজার ৯৯১ জন। সংক্রমণের পাশাপাশি দৈনিক মৃত্যুর হারও বেড়ে চলেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় প্রাণ হারিয়েছেন ২ হাজার ৮১২ জন। পজিটিভ কেসের সংখ্যা ২৮ লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে।



গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা সংক্রমণের হার সারা বিশ্বে চলতি মহামারির মধ্যে সর্বোচ্চ। ভারতের প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে করোনার চোখ রাঙানি দেখা যাচ্ছে। পুরো ভারতে অক্সিজেনের হাহাকার। মৃত্যু মিছিল অব্যাহত। এ অবস্থায় ভারতবাসীদের আরোগ্য কামনায় প্রার্থনা করলেন ভারতের চির প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ পাকিস্তানের অধিনায়ক বাবর আজম।

ভারতের বর্তমান পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে আজম তার অফিসিয়াল টুইটরা হ্যান্ডলে লেখেন, ‘Prayers with the people of India in these catastrophic times. It’s time to show solidarity and pray together. I also request all the people out there to strictly follow SOPs, as it’s for our safety only. Together we can do it. #StayStrong.’

Prayers with the people of India in these catastrophic times. It's time to show solidarity and pray together. I also request all the people out there to strictly follow SOPs, as it's for our safety only. Together we can do it. #StayStrong pic.twitter.com/YCLb13ITlO — Babar Azam (@babarazam258) April 26, 2021



আইপিএলে খেলা অসি ক্রিকেটার প্যাট কামিন্স কোভিড যুদ্ধে ভারতকে আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। সোমবার মোতেরা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে নাইটদের জার্সি পরে মাঠে নামার আগে ভারতের করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ‘অক্সিজেন’ দেন অসি পেসার। কোভিড যুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতের পাশে দাঁড়িয়ে অক্সিজেন কেনার জন্য পিএম কেয়ারস ফান্ডে ৫০ হাজার মার্কিন ডলার অর্থাৎ ৩৭ লক্ষ রুপি অনুদান দেন কামিন্স।

পাকিস্তান অধিনায়ক বাবর আজমের প্রচুর সমর্থক রয়েছে ভারতে। সে জন্য প্রতিবেশি এই দেশের প্রতি একটা আলাদা টান রয়েছেন বাবরের। তবে সবকিছুর উর্ধ্বে উঠে মানবিকতাই প্রকাশ পেয়েছে বাবরের কাছ থেকে।

সম্প্রতি বাইশ গজে দারুণ ফর্মে রয়েছেন পাকিস্তান অধিনায়ক। জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে সিরিজের তৃতীয় তথা শেষ টি-টোয়েন্টি ম্যাচে বিরাট কোহলির রেকর্ড ভাঙেন বাবর। হারারে স্পোর্টস ক্লাবে এই ম্যাচে বিশ্বের দ্রুততম ব্যাটসম্যান হিসেবে ২ হাজার রানের মাইলফলক স্পর্শ করেন বাবর।

আইএইচএস/