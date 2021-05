দুঃস্বপ্নের মতো সময় কাটছে করোনাক্রান্ত অশ্বিন পরিবারের

প্রতিদিনই মৃত্যু ও সংক্রমণের নতুন নতুন রেকর্ড গড়ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় প্রথমবারের ৪ লাখ ছাড়িয়েছে ভারতে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। এর ফলে বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে একদিনে ৪ লাখের বেশি করোনা শনাক্তের রেকর্ড গড়েছে দেশটি। পাশাপাশি মৃত্যুর মিছিলে যোগ হয়েছে আরও সাড়ে তিন হাজারের বেশি নাম।

করোনার এই ভয়াবহ অবস্থা প্রত্যক্ষভাবে টের পাচ্ছেন ভারতের তারকা অফস্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন ও তার পরিবার। প্রাণঘাতী এ ভাইরাসে অশ্বিনের পরিবারের অন্তত ১০ জন আক্রান্ত হয়েছেন। যার মধ্যে তিনজন আবার বয়স্ক ব্যক্তি।

যার ফলে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যেই কাটছে অশ্বিন পরিবারের সময়। শুক্রবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে পরিবারের কিছুটা আপডেট দিয়েছেন অশ্বিনের স্ত্রী প্রীতি নারায়ণ। তার মতে, গত এক সপ্তাহ দুঃস্বপ্নের মতো কেটেছে তাদের।

টুইটারে তিনি লিখেছেন, ‘আপনাদের সবাইকে সামান্য বার্তা দেয়ার মতো সুস্থ বোধ করছি। পরিবারের ছয়জন প্রাপ্তবয়স্ক এবং চারজন বাচ্চা একই সপ্তাহে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। আমাদের বাচ্চারাই ছিল ভাইরাসের বাহক।’

‘পরিবারের সদস্যরা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ভিন্ন বাড়ি বা হাসপাতালে ছিল। দুঃস্বপ্নের মতো একটি সপ্তাহ। অভিভাবকদের তিনজনের মধ্যে একজন বাড়ি ফিরেছেন। সবাই ভ্যাকসিন নিন। নিজেকে ও নিজের পরিবারকে ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়ার সেরা সুযোগটা দিন।’

‘আমার মতে মানসিক স্বাস্থ্যের চেয়ে শারীরিক স্বাস্থ্যই দ্রুত ঠিক হয়ে যাবে। আমার জন্য পঞ্চম থেকে অষ্টম দিন সবচেয়ে ভয়াবহ ছিল। সাহায্যের জন্য সবকিছু ছিল, সবাই ছিল। কিন্তু আপনার সাথে কেউ নেই। সবার থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করে দেয়া একটি রোগ।’

