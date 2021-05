বাবাকে বাঁচাতে পারলেন না মোস্তাফিজ সতীর্থ সাকারিয়া

রাজস্থান রয়্যালসে বাংলাদেশ দলের বাঁহাতি পেসার মোস্তাফিজুর রহমানের সতীর্থ তরুণ ভারতীয় পেসার চেতন সাকারিয়া। দুজনই বাঁহাতি পেসার হওয়ায় জুটিটা জমেছে বেশ। নতুন বলে রাজস্থানের বোলিংয়ের দায়িত্বটা মোস্তাফিজ-সাকারিয়া পালন করেছেন বেশ দারুণভাবেই।

কিন্তু সাকারিয়ার ব্যক্তিগত জীবনে নেমে এলো দুঃখের পাহাড়। কয়েক মাস আগে আত্মহত্যা করেছেন তার ছোট ভাই রাহুল সাকারিয়া। এবার করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন বাবা কানজিভাই সাকারিয়া।

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) ক্রিকেটের এবারের আসরেই অভিষেক হয়েছে চেতন সাকারিয়ার। রাজস্থানের হয়ে সাড়া জাগানো বোলিংই করেছেন বাঁহাতি এই পেসার। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনটা মাঠের মতো সুন্দর রইল না তার জন্য। করোনায় আক্রান্ত হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন সাকারিয়ার বাবা।

রোববার গুজরাটের ভাবনগরের একটি হাসপাতালে মারা গেছেন চেতন সাকারিয়ার বাবা কানজিভাই। আইপিএল থেকে অর্জিত সব টাকা দিয়ে বাবার চিকিৎসা করাচ্ছিলেন সাকারিয়া। শনিবারও হাসপাতালে গিয়ে বাবার সঙ্গে দেখা করেছিলেন তিনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাবাকে বাঁচাতে পারলেন না।

রাজস্থান ফ্র্যাঞ্চাইজির পক্ষ থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে সাকারিয়ার বাবার মৃত্যুর খবর। টুইটারে তারা লিখেছে, ‘মিস্টার কানজিভাই সাকারিয়ার মৃত্যুর খবর জানানো আমাদের জন্য কষ্টের। তিনি আজ (রোববার) করোনার সঙ্গে যুদ্ধে হেরে গেছেন। আমরা চেতন সাকারিয়ার পাশেই আছি। তার পরিবারের এই কঠিন সময়ে সবধরনের সমর্থন দিচ্ছি।’

It pains us so much to confirm that Mr Kanjibhai Sakariya lost his battle with Covid-19 earlier today.



We're in touch with Chetan and will provide all possible support to him and his family in this difficult time.