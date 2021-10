টি-টেন লিগে তারকাবহুল দল গড়লো বাংলা টাইগার্স

আসন্ন আবুধাবি টি-টেন লিগের জন্য তারকাবহুল শক্তিশালী দল গড়েছে বাংলা টাইগার্স। বৃহস্পতিবার রাতে প্লেয়ার্স ড্রাফট থেকে বিশ্ব ক্রিকেটের পরীক্ষিত তারকাদের দলে ভিড়িয়েছে বাংলাদেশি মালিকানাধীন দলটি।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর আগামী মাসে মাঠে গড়াবে টি-টেন লিগের পঞ্চম আসর। এবারের আসরের জন্য আগেই ফাফ ডু প্লেসিকে অধিনায়ক ও আইকন ঘোষণা দিয়েছিলো বাংলা টাইগার্স। পাশাপাশি হেড কোচের দায়িত্ব দিয়েছে বাংলাদেশ দলের সাবেক কোচ স্টুয়ার্ট ল'কে।

এবার প্লেয়ার্স ড্রাফট থেকে বাংলাদেশ দলের পেস বোলিং অলরাউন্ডার মোহাম্মদ সাইফউদ্দিনকে দলে নিয়েছে তারা। এবারের টি-টেন লিগে সাইফউদ্দিনই থাকছেন একমাত্র বাংলাদেশি ক্রিকেটার হিসেবে। এছাড়া ড্রাফটে নাম ছিলো সাব্বির রহমানেরও।

সাইফউদ্দিন ছাড়াও অলরাউন্ডার হিসেবে শহিদ আফ্রিদি, জেমস ফকনার, বেনি হাওয়েলদের মতো ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের পরিচিত মুখদের দলে নিয়েছে বাংলা টাইগার্স। এছাড়া বাঁহাতি পেসার মোহাম্মদ আমিরকেও দলে নিয়েছে তারা।

HERE WE GO



The army of Tigers have been built and it's time to go for glory. Introducing the Bangla Tigers squad for the 5th season of the Abu Dhabi T10 League.



