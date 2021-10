স্কুলবালিকার ডিজাইন করা জার্সি পরে বিশ্বকাপে স্কটল্যান্ড

অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, যে জার্সি পরে বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশকে হারিয়ে স্কটল্যান্ড সেটির ডিজাইন একজন ১২ বছর বয়সী স্কুলবালিকা। তার নাম রেবেকা ডাওনি, থাকেন স্কটল্যান্ডের হ্যাডিংটনে।

এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জার্সি বাছাইয়ের জন্য স্কটল্যান্ডের সব স্কুলে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিলো। প্রায় ২০০ জন প্রতিযোগী নিজেদের জার্সি ডিজাইন জমা দেন। সেখান থেকে বিজয়ী নির্বাচিত হন ১২ বছর বয়সী রেবেকা।

স্কটল্যান্ডের জাতীয় প্রতীক- দ্য থিসলের রঙের সঙ্গে মিল রেখে জার্সিটি ডিজাইন করেছেন রেবেকা। যা শুধু স্কটল্যান্ড নয়, বিশ্বব্যাপীই কুড়িয়েছে ব্যাপক প্রশংসা। যা এখন রীতিমতো ভাইরাল হয়ে গেছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে।

জাতীয় দলের খেলোয়াড়রা ওমানের উদ্দেশে দেশ ছাড়ার আগে তাদের সঙ্গে দেখাও করেছেন রেবেকা। এডিনবরায় জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ম্যাচে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিল রেবেকা ও তার পরিবার।

জার্সি ডিজাইনের প্রতিযোগিতাটি জেতার পর রেবেকা বলেছিলেন, 'আমি খুবই উত্তেজিত ও রোমাঞ্চিত ছিলাম, যখন প্রতিযোগিতা জেতার পর জানতে পেরেছি। আমার বিশ্বাসই হচ্ছিলো না। আমার ডিজাইন করা জার্সিটি বাস্তবে দেখে অনেক খুশি হয়েছি। আমি এই জার্সি পরে বিশ্বকাপে স্কটল্যান্ডকে সমর্থন দিবো।'

নিজের ডিজাইন করা জার্সি পরে স্কটল্যান্ডের খেলা দেখা অবস্থায় তোলা রেবেকার ছবি পোস্ট করে ক্রিকেট স্কটল্যান্ড লিখেছে, 'স্কটল্যান্ডের জার্সির ডিজাইনার ও-ই। হ্যাডিংটনের ১২ বছর বয়সী রেবেকা ডাউনি।'

তারা আরও লিখেছে, 'নিজের ডিজাইন করা জার্সি পরে সে আমাদের প্রথম ম্যাচটি (বাংলাদেশের বিপক্ষে) দেখছিলো। তোমাকে আরও একবার ধন্যবাদ রেবেকা।'

