শচিনের পর বাংলাদেশের ক্ষুদে লেগস্পিনারের বোলিংয়ে মুগ্ধ ওয়ার্নও

ভারতীয় ব্যাটিং ঈশ্বর শচিন টেন্ডুলকারের পর এবার বাংলাদেশের বরিশাল সদরের ছয় বছর বয়সী ক্ষুদে লেগস্পিনার সাদিদের বোলিংয়ে মুগ্ধ খোদ লেগস্পিন কিংবদন্তি শেন ওয়ার্ন।



ক্রিকেটে লেগস্পিন মানে এক অদ্ভুত মায়াবী সৌন্দর্য। আর সেই লেগ স্পিন সৌন্দর্য কারও হাত ধরে যদি পূর্ণতা পেয়ে থাকে তিনি হলেন ওয়ার্ন। কারও কারও মতে তিনি সর্বকালের সেরা স্পিনারও বটে।

এত বড় কিংবদন্তির প্রশংসা কুড়ানো চাট্টিখানি কথা নয়। তবে সাদিদের বোলিং দেখে ওয়ার্ন চুপ থাকতে পারলেন না। সাদিদের বোলিংয়ের ভিডিও কারও মাধ্যম থেকে পেয়ে নিজের মুগ্ধতা লুকোতে পারেননি তিনি।

নিজের টুইটার অ্যাকাউন্টে সাদিদের বোলিংয়ের ভিডিও আপলোড করে সাবেক এই অস্ট্রেলিয়ান তারকা লিখেছেন, ‘ওয়াও! এই ভিডিওটা আমাকে পাঠানো হয়েছে। কত ভালো (বোলিং)। সে কে? অসাধারণ। নিজের কাজ (বোলিং) চালিয়ে যাও।’

ওয়ার্নের সেই পোস্টের নিচে আবার কমেন্ট করেছেন বর্তমান বিশ্বের আরেক তারকা লেগ স্পিনার ভারতের ইয়ুজব্রেন্দ্র চাহাল। তিনিও সাদিদের বোলিংয়ে মুগ্ধ হয়ে ভালোবাসার প্রতীক লাভ ইমোজি দিয়েছেন।

Wow !!! This just got sent to me. How good is this. Who is this ? Just awesome. Keep up the great work. Bowling….. pic.twitter.com/pICQZ6zvFY