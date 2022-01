ক্রিকেটে নতুন ইতিহাস রচনা করলেন ডেভন কনওয়ে

নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেটার ডেভন কনওয়ে যেন একটি রান মেশিন। উইকেটে নামলে রান আসবেই তার ব্যাট থেকে। এটা যেন অবধারিত। বাংলাদেশের বিপক্ষে ক্রাইস্টচার্চ টেস্টে আজ তিনি অপরাজিত রয়েছেন ৯৯ রানে। আর এক রান করলেই সেঞ্চুরি।

তবে, বাংলাদেশের বিপক্ষে হাফ সেঞ্চুরি করেই ক্রিকেট ইতিহাসে এক অনন্য নজির গড়ে ফেললেন কিউই এই ক্রিকেটার। টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে প্রথম ব্যাটার হিসেবে অভিষেকের পর থেকে প্রথম পাঁচ ম্যাচেই পঞ্চাশ বা তার বেশি রান করেছেন তিনি। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে হ্যাগলি ওভালে অর্ধশতরানের মাধ্যমে টেস্ট ক্রিকেটে তৃতীয় হাফ সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন কনওয়ে।

হ্যাগলি ওভালে দ্বিতীয় টেস্ট শুরু হয়েছে আজ। এই ম্যাচে দারুণভাবে শুরু করেছে নিউজিল্যান্ড। মাত্র ১ উইকেট হারিয়ে ৩৪৯ রান করেছে নিউজিল্যান্ড। দলের ওপেনার এবং অধিনায়ক টম ল্যাথাম তার সেঞ্চুরি পূর্ণ করে এখন রয়েছেন ডাবল সেঞ্চুরির পথে।

উইল ইয়ং এবং ডেভন কনওয়েও ফিফটি করেছেন। ইয়াং আউট হলেও, কনওয়ে অধিনায়ক ল্যাথামের সাথে ক্রিজে রয়েছেন। কনওয়ে টেস্ট ক্রিকেটে তার অর্ধশত পূর্ণ করেন মাত্র ৮৩ বলে। তার ইনিংসে ছিল ৫ চার ও একটি ছক্কা দিয়ে বাঁধানো। এ ফিফটি করার সঙ্গে সঙ্গে টেস্ট ক্রিকেটে আরও একটি নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করলেন কনওয়ে।

৩০ বছর বয়সী কনওয়ে তার ক্যারিয়ারের ষষ্ঠ টেস্ট খেলছেন। টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে প্রথম ব্যাটার হিসেবে অভিষেকের পর থেকে প্রথম ৫ ম্যাচে পঞ্চাশ বা তার বেশি রান করেছেন তিনি। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অর্ধশতরানের মাধ্যমে টেস্ট ক্রিকেটে তৃতীয় হাফ সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন কনওয়ে। তিনি ৬০.০২ স্ট্রাইক রেটে ফিফটি করেন।

DEVON CONWAY 50

The first player in Test history to record 1st innings 50+ score in his first 5 Test matches

200 v England at Lord's

80 v England at Edgbaston

54 v India at Southampton (WTC)

122 v Bangladesh at Mount Maunganui