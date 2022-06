গতিসীমা ভেঙে জরিমানা গুনলেন আফ্রিদি

সড়কপথে গতিসীমা ভঙ্গ করায় জরিমানা গুনতে হয়েছে পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক ও কিংবদন্তি অলরাউন্ডার শহিদ আফ্রিদিকে। করাচি থেকে লাহোর যাওয়ার পথে গাড়ি অতিরিক্ত গতিতে চালানোয় তাকে ১৫০০ রুপি জরিমানা করেছে হাইওয়ে ও মোটরওয়ে পুলিশ।

নিজের ভুল বুঝতে পেরে তাৎক্ষণিকভাবেই জরিমানার অর্থ পরিশোধ করেছেন আফ্রিদি। পাশাপাশি তিনি একজন ক্রীড়া তারকা হওয়ায় বাড়তি কোনো সুবিধা বা ছাড় না দেওয়ায় মোটরওয়ে পুলিশকে ধন্যবাদও জানিয়েছেন দেশটির ইতিহাসের অন্যতম সেরা অলরাউন্ডার।

তবে গতিসীমা নিয়ে নিজের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতেও ছাড়েননি আফ্রিদি। তার মতে, পাকিস্তানের হাইওয়েগুলো অনেক ভালো হওয়ায় সেখানে ১২০ কিমি প্রতি ঘণ্টায় গাড়ি চালাতে দেওয়া উচিত। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পুলিশের সঙ্গে তোলা ছবিতে এ কথা জানিয়েছেন আফ্রিদি।

তিনি লিখেছেন, ‘হাইওয়ে ও মোটরওয়ে পুলিশের নম্র-ভদ্র স্টাফদের সঙ্গে কথা বলে ভালো লেগেছে। তাদেরকে আমার খুবই পেশাদার মনে হয়েছে। পাশাপাশি আমার এটি পরামর্শ থাকবে যে, যেহেতু আমাদের হাইওয়ে অনেক ভালো তাই ১২০ কিমি প্রতি ঘণ্টায় গাড়ি চালাতে দেওয়া উচিত।’

Good to interact with a polite staff at @NHMPofficial and I found them very professional. Also my humble suggestion we have very good highways, the speed allowed should be more than 120kph! https://t.co/F7qCmcDxfT