কনওয়েকে ফিরিয়ে ফিলিপসের ব্যাট ভাঙলেন হারিস রউফ

প্রথম ওভারে ফিন অ্যালেনকে ফিরিয়ে দেন নাসিম শাহ। এরপর ডেভন কনওয়েকে নিয়ে ভালোই জুটি গড়ে তোলেন অধিনায়ক কেন উইয়িামসন। কিন্তু জুটিটাকে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে দিলেন না পাকিস্তানি পেসার হারিস রউফ। ৬ষ্ঠ ওভারে ডেভন কনওয়ের উইকেটই উপড়ে ফেলেন তিনি।

১৭ বলে ১৪ রান করে নিজেকে মেলে ধরার অপেক্ষায় ছিলেন কনওয়ে। কিন্তু হারিস রউফের বলে বোল্ড হয়ে ফিরে গেলেন তিনি। একই ওভারে চতুর্থ বলে হারিস রউফের বল ডিফেন্স করতে গেলেন গ্লেন ফিলিপস। কিন্তু বলের আঘাতে ব্যাটের নিচের অংশ ভেঙে যায়।

এ রিপোর্ট লেখার সময় নিউজিল্যান্ডের রান ৭ ওভার শেষে ২ উইকেট হারিয়ে ৫৮। ২৩ রান নিয়ে ব্যাট করছেন কেনে উইলিয়ামসন। তার সঙ্গী গ্লেন ফিলিপস রয়েছেন ৮ রান নিয়ে।

ফাইনাল হবে ফাইনালের মত আকর্ষণীয়। থাকবে টান টান উত্তেজনা। একের পর এক চার-ছক্কার প্রদর্শনী। আবার উইকেটও পড়বে। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট তো এমনই।

