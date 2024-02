সাদারল্যান্ডের দ্রুততম ডাবল সেঞ্চুরিতে অস্ট্রেলিয়ারও রেকর্ড

নারীদের টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে দ্রুততম ডাবল সেঞ্চুরি হাঁকানোর রেকর্ড গড়েছেন অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটার অ্যানাবেল সাদারল্যান্ড। ২৪৮ বল খেলে দ্বিশতকের মাইলফলক স্পর্শ করেছেন ২২ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার।

এর আগে ২০০১ সালে অস্ট্রেলিয়ার সাবেক ক্রিকেটার কারেন রল্টন দ্রুততম ডাবল সেঞ্চুরি করে রেকর্ড করেছিলেন। ৩০৬ বল খেলে দ্বিশতক করেছিলেন তিনি।

আজ শুক্রবার দক্ষিণ আফ্রিকা নারী দলের বিপক্ষে পার্থে একমাত্র টেস্টের দ্বিতীয় দিনে দুর্দান্ত এই কীর্তি গড়েছেন সাদারল্যান্ড। এই ম্যাচে ২৫৬ বলে ২১০ রান করে আউট হয়েছেন তিনি।

Nailed!



A special moment for Annabel Sutherland who brings up her double century - with the final ball before tea! #AUSvSA pic.twitter.com/4smkkycMQe