ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ মানেই উত্তেজনা। দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর লড়াই দেখছে সবসময় উন্মুখ থাকে পুরো ক্রিকেটবিশ্ব। কারণ, ২০১২ সালের পর থেকে দুই দলের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক সিরিজ দেখতে পান না ক্রিকেটভক্তরা। একমাত্র আইসিসির টুর্নামেন্টগুলোতেই দেখা যায় তাদের খেলা। তাও আবার সব আসরে খেলা পড়ে না।

যে কারণে যখনই দুই দল মুখোমুখি হয়, তখনই ভক্তদের মধ্যে দেখা যায় উন্মাদনা। গ্যালারিতে খেলা দেখার ভিড় করেন অনেকে। টিকিটের চাহিদা বেড়ে যাওয়ার কারণে বেড়ে যায় দামও।

আগামী ১ জুন থেকে যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে শুরু হতে যাওয়া বিশ্বকাপে প্রথম দিকেই মুখোমুখি হবে ভারত-পাকিস্তান। ম্যাচটি হবে ৯ জুন নাসাই কাউন্টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে।

চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় এই ম্যাচের টিকিটের দামও বেড়েছে অতিমাত্রায়। যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমগুলোর প্রতিবেদনে দেখা গেছে, টিকিট বিক্রি হচ্ছে কালো বাজার ও বিভিন্ন ধরনের ওয়েবসাইটে। এতে ভ্ক্তদের কাছে চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে টিকিট। যার স্বচ্ছতা নিশ্চিত পারছে না আইসিসি।

এদিকে আইপিএলের সাবেক কমিশনার ললিত মোদি টিকিটের চড়া দাম নিয়ে আইসিসির সমালোচনা করেছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'এক্সে' এক পোস্টে তিনি আইসিসির উপর নিজের রাগ উগরে দিয়েছেন।

পোস্টে ললিত মোদি লেখেন, ‘বিষয়টি আমি জেনে হতবাক। আইসিসি ডায়মন্ড ক্লাবের জন্য (#ভারত-পাকিস্তান বিশ্বকাপ) খেলার জন্য আসন প্রতি ২০ হাজার ডলারে টিকিট বিক্রি করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্বকাপ হচ্ছে খেলার সম্প্রসারণ এবং বেশি পরিমাণে ভক্তদের ক্রিকেটে আগ্রহী করে তুলতে। এর মানে এই নয় যে, দরজায় দাঁড়িয়ে লাভের উপায় খুঁজে বের করা। টিকিটের জন্য ২ হাজার ৭৫০ ডলার নেওয়াই শ্রেয়। এটি শুধুই ক্রিকেট নয়।’

Shocked to learn that @ICC is selling tickets for Diamond Club at $20000 per seat for the #indvspak WC game. The WC in the US is for game expansion & fan engagement, not a means to make profits on gate collections. $2750 for a ticket It’s just #notcricket #intlcouncilofcrooks pic.twitter.com/lSuDrxHGaO