‘কখনো অধিনায়ক হওয়ার জন্য খেলি না’

এক সিরিজের পরই শাহিন শাহ আফ্রিদিকে টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে দিয়েছিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। তার পরিবর্তে ওয়ানডে বিশ্বকাপে ব্যর্থতার জেরে পদত্যাগ করা বাবর আজমকেই পুনরায় অধিনায়ক করে সংস্থাটি। এর জেরে পাকিস্তানের ক্রিকেটপাড়ায় অনেকদিন ধরেই চলছে কানাঘুষা।

অনেকে বলেছেন, অধিনায়ক থেকে সরিয়ে দেওয়ার কারণে বোর্ডের উপর নাখোশ শাহিন। এমনটি বাবরের সঙ্গে সম্পর্কে অবনতি করেছেন তিনি। তবে এসব গুঞ্জন উড়িয়ে দিয়েছেন বাঁহাতি এই তারকা পেসার। সব সময় দলের জন্য নিজের আত্মত্যাগের কথা জানিয়েছেন তিনি।

আরও একবার আত্মপক্ষ সমর্থন করলেন শাহিন। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, অধিনায়ক হওয়াটা কখনো তার জীবনের লক্ষ্য ছিল না। তিনি সবসময় খেলাতেই মনোযোগ দিতে পছন্দ করেন। কীভাবে পারফরম্যান্স দিয়ে দলকে সহায়তা করা যায়, সেটিই সর্বদা ভেবেছেন অভিজ্ঞ এই পেসার।

এমনকি শাহিনকে যে অধিনায়ক করা হয়েছিল, সেটিও ছিল তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে। নিজের ইচ্ছায় তিনি দলের নেতৃত্ব নেননি।

I never think about captaincy. My prime focus is to represent my country and would never bring negativity into the team - Shaheen Afridi#Cricket | #Pakistan | #ShaheenAfridi | #Karachi pic.twitter.com/XVIECkUou7