রাওয়ালপিন্ডি টেস্টের প্রথম দিন ভেসে গেলো বৃষ্টিতে

সকাল থেকেই রাওয়ালপিন্ডির আকাশ থেকে বর্ষিত হচ্ছিল ভারী বৃষ্টি। যে কারণে দুই ঘণ্টা অপেক্ষা করেও টস করা যায়নি। অবশেষে অতিবৃষ্টির কারণে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যকার দ্বিতীয় টেস্টে প্রথম দিনের খেলা পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সময় বেলা ১১টায় খেলা শুরুর কথা ছিল। কিন্তু দুই ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও বৃষ্টি থামেনি। টস করা ছাড়াই শেষ হয় প্রথম সেশন। এরপরও বৃষ্টি না থামায় দিনের খেলা পরিত্যক্ত ঘোষণা করেন আম্পায়াররা।

Persistent rain forces day one of the second Test to be called off



See you tomorrow #PAKvBAN | #TestOnHai pic.twitter.com/N8TyPy7a7C