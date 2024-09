বাংলাদেশের বিপক্ষে নামার আগে যেভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছে ভারত (ভিডিও)

মুখে যত কথাই বলুক, তবু ভারতীয়দের মনে কিছুটা হলেও জায়গা দখল করেছে ভীতি। পাকিস্তানের মতো দলকে হোয়াইটওয়াশ করা বাংলাদেশ তো যেকোনো সময় ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে। এমন অনুভব থেকেই আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে দারুণ সাবধানী মানসিকতা নিয়েই সিরিজের প্রস্তুতি নিচ্ছে ভারত।

বাংলাদেশের বিপক্ষে দুই ম্যাচের লাল বলের সিরিজে ভারত এগিয়ে থাকবে, এ নিয়ে সন্দেহের কিছু নেই। তবে টাইগারদের সম্ভাবনাকেও উড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ নেই ভারতের। যদিও সাবেক ক্রিকেটার সৌরভ গাঙ্গুলি ও দিনেশ কার্তিকরা বলছেন, বাংলাদেশকে হারাতে সমস্যা হবে না রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলিদের।

গাঙ্গুলি ও কার্তিকের আবেগীয় কথায় অবশ্য গলে যাননি ভারতীয় ক্রিকেটাররা। বাংলাদেশের বিপক্ষে কঠিন লড়াই করতে হবে, এমন মানসিকতা নিয়েই খেলার প্রস্তুতি তাদের। যে কারণে শেষ সময়ে পুরো দমে অনুশীলন করছেন রোহিতরা।

ভারতীয় দলের অনুশীলনের একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে বিসিসিআই। সেখানেই দেখা গেছে, বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজ নিয়ে কতটা সিরিয়াস ভারতীয়রা।

Preps in full swing here in Chennai!



Inching closer to the #INDvBAN Test opener#TeamIndia | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/F9Dcq0AyHi