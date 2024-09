বাংলাদেশের ফিল্ডিং সাজিয়ে দিলেন ব্যাটার পান্ত

চেন্নাই টেস্টে ভালো অবস্থানে নেই বাংলাদেশ। তৃতীয় দিনে ২৮ ওভার বল করেও কোনো উইকেট শিকার করতে পারেনি বাংলাদেশের বোলাররা। ফেলে দিয়েছে সহজ ক্যাচও। অন্যদিকে রিশাভ পান্ত ও শুবমান গিলের আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে মধ্যাহ্নবিরতির আগেই ৪৩২ রানের লিড নিয়েছে ভারত। এতে প্রচণ্ড চাপে পড়েছে বাংলাদেশ।

খারাপ দিনে বাংলাদেশকে নিয়ে হাস্যরসে মেতেছেন ভারতীয়রা।

আজ শনিবার প্রথম সেশনে ব্যাট করার সময় রসিকতা করে দর্শকদের নজর কেড়েছেন ভারতীয় ব্যাটার পান্ত। ফিল্ডিং সাজাতে বাংলাদেশ অধিনায়ক নাজমুল হোসেনকে শান্তকে ‘সহায়তা’ করেছেন তিনি।

ব্যাটিং করা অবস্থাতেই শান্তকে পরামর্শ দিচ্ছিলেন পান্ত। সেই দৃশ্যটি চোখে লেগেছে দর্শকদের। পড়েছে হাসির রোলও।

শান্তকে লক্ষ্য করে পান্ত বলেন, ‘এক ফিল্ডারকে এখানে নিয়ে আসো।’

Rishabh Pant to Shanto:



Ek fielder yaha pe aayega bhai, yaha pe lagao (one fielder should be here).



- Shanto set a fielder where Pant indicated. pic.twitter.com/3alHC8IL94