বাংলাদেশের ফিল্ডার সাজিয়ে দেওয়ার কারণ জানালেন পান্ত

রিশাভ পান্ত ব্যাটিং করছেন, আবার তিনি নিজেই প্রতিপক্ষ দলের ফিল্ডিং সাজিয়ে দিচ্ছেন। চেন্নাই টেস্টে বাংলাদেশের বিপক্ষে সেঞ্চুরি হাঁকানো পান্তের এমন কাণ্ডের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দ্রুতই ভাইরাল হয়ে যায়। ফলে এ নিয়ে আলোচনা হচ্ছে বেশ।

কিন্তু পান্ত কেন এমন করলেন? অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, তবে কি বাংলাদেশ অধিনায়ক ঠিকভাবে ফিল্ডিং সাজাতে পারেননি? নাকি পান্ত মজা করেই এমনটা করেছেন?

ম্যাচ শেষে পান্ত জানালেন এই ঘটনার পেছনের কারণ। তিনি বলেন, ‘আমি মাঠের বাইরে অজয় জাদেজার (ভারতের সাবেক ব্যাটার) সঙ্গে কথা বলি। তিনি একবার বলছিলেন, তুমি যেখানেই খেলো এবং যার বিরুদ্ধেই খেলো না কেন; ক্রিকেটের মান উন্নত হওয়া উচিত। আমি দেখছিলাম (বাংলাদেশের) মিড-উইকেটে কোনো ফিল্ডার নেই। একই জায়গায় দু’জন ফিল্ডারকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি, তাই আমি তাদের একজন ফিল্ডারকে সেদিকে যেতে বলেছিলাম।’

Rishabh Pant to Shanto:



Ek fielder yaha pe aayega bhai, yaha pe lagao (one fielder should be here).



