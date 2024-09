টি-টেনে সাব্বিরের ৫ ছক্কার ঝোড়ো ইনিংস

বড় শট খেলতে পারেন। সাব্বির রহমানের মধ্যে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেছিলেন অনেকেই। কিন্তু নিজের নামের প্রতি সুবিচার করতে পারেননি হার্ডহিটার এই ব্যাটার। জাতীয় দল থেকে ছিটকে পড়েছেন তারকা হওয়ার আগেই।

তবে সাব্বির যে এখনও চাইলে মাঠে দর্শক মাতাতে পারেন, সেটি দেখা গেলো জিম-আফ্রো টি-টেন টুর্নামেন্টে। বিদেশের মাটিতে খেলতে গিয়ে ১২ বলে ৫ ছক্কায় ৩৪ রানের অপরাজিত ঝোড়ো এক ইনিংস উপহার দিয়েছেন ডানহাতি এই ব্যাটার।

Three consecutive SIXES to close the innings!

Harare Bolts post 120/4 in 10 overs!