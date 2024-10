বিদায়বেলায় সাকিবকে ব্যাট উপহার কোহলির

বিরাট কোহলি মাঠের মধ্যে যতটা আগ্রাসী, প্রতিপক্ষের জন্য ভয়ংকর এক নাম; মাঠের বাইরে ঠিক ততটাই আন্তরিক। এর আগেও অনেকবার কোহলির স্পোর্টসম্যানশিপের পরিচয় দেখা গেছে। এবার দেখা গেলো সাকিব আল হাসানের বিদায়বেলায়।

কানপুর টেস্টই ছিল ভারতের মাটিতে সাকিবের শেষ টেস্ট। এমনকি তার ক্যারিয়ারের শেষ টেস্টও হতে পারে এটি। এরই মধ্যে বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন, টেস্ট এবং টি-টোয়েন্টি থেকে তিনি অবসরে যাচ্ছেন।

যদিও চলতি মাসে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ঘরের মাঠে টেস্ট সিরিজের প্রথম ম্যাচটি খেলার ইচ্ছে পোষণ করেছেন সাকিব। সাকিবের আশা, মিরপুরে দেশের দর্শকদের সামনে বিদায় নিতে পারবেন।

Virat Kohli gifted his signed bat to Shakib Al Hasan and congratulated him



