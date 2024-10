ধারাভাষ্যে বর্ণবাদী মন্তব্য করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে সঞ্জয় মাঞ্জরেকারের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় নেটিজেনদের তোপের মুখে পড়েছেন সাবেক ভারতীয় এই ক্রিকেটার।

গতকাল শুক্রবার আরব আমিররাতে চলমান নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ডের মুখোমুখি হয়েছিল ভারত। এই ম্যাচে টেলিভিশন ধারাভাষ্যে ছিলেন মাঞ্জরেকার।

এক পর্যায়ে মাঞ্জরেকারের কাছে ভারতের ফিল্ডিং কোচ মুনিশ বালি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন আরেক ধারাভাষ্যকার। তখন মুনিশ বালি সম্পর্কে তথ্য দিতে পারেননি মাঞ্জরেকার। এমনকি পাঞ্জাবের সাবেক এই ক্রিকেটারের পরিচয়ও ঠিকমতো দিতে পারেননি তিনি।

মাঞ্জরেকার জানান, মুনিশ বালি সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না তিনি। এমনকি উত্তর ভারতের কোনো খেলোয়াড়দের সম্পর্কেই ভালো তথ্য জানা নেই তার।

সাবেক ভারতীয় ক্রিকেট বলেন, ‘দুঃখিত, আমি তাকে চিনতে পারিনি। উত্তরাঞ্চলের খেলোয়াড়দের দিকে আমি বেশি তাকাই না। তাদের নিয়ে আমার কোনো আগ্রহ নেই।’

I've no interest in North Indian Cricketers

- Sanjay Manjrekar

Why so much hate ? pic.twitter.com/RBPkPvYuCJ