ভারতের বিরুদ্ধে বল টেম্পারিংয়ের অভিযোগ

আগামী ২২ নভেম্বর শুরু হবে ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যকার লাল বলে পাঁচ ম্যাচের সিরিজের বর্ডার গাভাস্কার ট্রফি। তার আগেই বিতর্কে জড়ালো ভারত। অস্ট্রেলিয়া সফরে থাকা ভারত ‘এ’ দলের বিরুদ্ধে উঠলো বল টেম্পারিংয়ের (বল বিবৃতি) গুরুতর অভিযোগ।

ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন স্বয়ং অনফিল্ড আম্পায়ার শন ক্রেইগ। এরপর ভারতীয় উইকেটরক্ষক ব্যাটার ইশান কিশান আম্পায়ারের সিদ্ধান্তে অসন্তোষ প্রকাশ করে সংবেদনশীল মন্তব্য করেন। এরপর মাঠেই তাকে আচরণ নিয়ে সতর্ক করেন আম্পায়ার। তর্কে জড়ানোর অভিযোগে বড় শাস্তির মুখে পড়তে পারেন ভারতীয় ব্যাটার।

ঘটনাটি ভারত ‘এ’ দল ও অস্ট্রেলিয়া ‘এ’ দলের মধ্যকার তিনটি আনঅফিসিয়াল টেস্ট সিরিজের প্রথম ম্যাচের। আজ রোববার ওই টেস্টের চতুর্থ দিনের শুরুতেই অপ্রত্যাশিত এ ঘটনার আবির্ভাব।

India A accused of Ball Tampering.



Shawn Craig - "When you scratch it, we change the ball. No more discussion, let's play. This is not a discussion."



Ishan Kishan - "So we have to play with this ball?"



S Craig - "You're playing with that ball."



I Kishan - "That's a very… pic.twitter.com/iKDoH0ZVDf