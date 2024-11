রানার গতিতে মুগ্ধ ইয়ান বিশপ

বাংলাদেশের কোনো পেসার ১৫০ বা তার বেশি গতিতে বল করবেন, এটা ছিল কল্পনাতীত। কিন্তু সেই অকল্পনীয় বিষয়কেই বাস্তব রূপ দিলেন নাহিদ রানা। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের প্রথম ৫ ম্যাচে সাদা জার্সি গায়ে গতির ঝড় তুলেছিলেন এই ডানহাতি। গতকাল সোমবার ক্যারিয়ারের প্রথম ওয়ানডেতেও নিজের ক্লাস দেখালেন রানা।

আফগানিস্তানের তিন ম্যাচের সিরিজের শেষ ওয়ানডেতে তাসকিন আহমেদের পরিবর্তে প্রথমবার দলে ডাকা হয়েছিল রানাকে। অভিষেক ম্যাচেই আফগানদের বুকে কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। বিধ্বংসী বোলিং করে রঙ্গিন জার্সিতে অভিষেক ম্যাচ জয়ে রাঙাতে চেয়েছিলেন রানা। তবে শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি।

শারজাহ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের দেওয়া ২৪৫ রানের লক্ষ্য ৫ উইকেট আর ১০ বল হাতে রেখে টপকে গেছে আফগানরা। এতে ২-১ ব্যবধানে সিরিজ নিশ্চিত করে হাসমতউল্লাহ শহিদির দল।

Bangladesh should be proactive and hire the best Strength and conditioning expert and dietician they can afford and attach them to Nahid Rana in particular, and their fast bowling group. Very impressive pace.