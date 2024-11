ফিক্সিংয়ের ছায়া! আবুধাবি টি-টেন লিগে নো-বল ঘিরে বিতর্ক

সংযুক্ত আরব আমিরাতের পেসার হজরত বিলালের একটি নো-বলকে ঘিরে আবুধাবি টি-টেন লিগে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। নো-বল করার সময় ক্রিজ থেকে এতটাই বাইরে ছিল তার পা, যা কিনা অনেকেই মনে করছেন এটা ইচ্ছেকৃত বা স্পট ফিক্সিং।

ঘটনাটি ২২ নভেম্বর শুক্রবার স্যাম্প আর্মির সঙ্গে নিউ ইয়র্ক স্ট্রাইকার্সের ম্যাচের। বিষয়টি নিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটার ডেভিড ওয়ার্নারও।

বিলাল স্যাম্প আর্মির হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি যখন বল করছিলেন তখনই একটি নো-বল করে বসেন। যেখানে দেখা যাচ্ছে তার পা কম করে ক্রিজ থেকে এক ফুটের মতো বাইরে রয়েছে। বিষয়টি অবাক করেছে সমর্থকসহ বিলালের সতীর্থদের। ঘটনার সময়ের একটি ছবি নিজের এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন অসি তারকা ক্রিকেটার ডেভিড ওয়ার্নার। তিনি হাসির ইমোজি দিয়ে লেখেন, ‘এটা কী ফ্রি-হিট ছিল?’

The @AbudhabiT10 league was this a free hit?? pic.twitter.com/EvpHkrKuKx