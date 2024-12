৪০৭ রান তাড়া করে জয়, ভারতের সীমিত ওভারের ক্রিকেটে রেকর্ড

ভারতীয় ক্রিকেট মানেই রানের খেলা। এখানে রানের রেকর্ড বেশিদিন টিকে না। পুরোনো রেকর্ড ভেঙে নতুন রেকর্ড হয় দিনের ব্যবধানে। এবার রানের আরও এক অবিশ্বাস্য রেকর্ড হলো। সীমিত ওভারের ক্রিকেটে প্রথমবারের মতো ৪০৭ রান তাড়া করে ম্যাচ জিতলো কোনো দল।

ঘটনাটি উত্তর প্রদেশ অনূর্ধ্ব-২৩ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের। উত্তর প্রদেশের বিপক্ষে খেলতে নেমে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৬ উইকেটে ৪০৬ রান করে বিদর্ভ। জবাবে ওয়ানডে ফরম্যাটের টুর্নামেন্টের ম্যাচটি ৮ উইকেট হাতে রেখে জিতে নেয় উত্তর প্রদেশ। তাও আবার মাত্র ৪১.২ ওভার খেলেই।

ভারতের ঘরোয়া ওয়ানডে ম্যাচে সবচেয়ে বেশি রান তাড়া করে জয়ের রেকর্ড এটি। এর আগে হরিয়ানার বিপক্ষে ওয়ানডে টুর্নামেন্টে ৩৯০ রান তাড়া করেছিল বেঙ্গল মহিলা দল।

উত্তর প্রদেশের জয়ের নায়ক সামির রিজভি। রেকর্ড গড়ে ম্যাচ জেতার নৈপথ্যে অপরাজিত ২০২ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেন তিনি। এটি তার দ্বিতীয় ব্যাক টু ব্যাক ডাবল-সেঞ্চুরি। এই টুর্নামেন্টে ৬ ম্যাচে চতুর্থ সেঞ্চুরি হাঁকালেন রিজভি।

২০২ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলার পথে ১৮টি ছক্কা ও ১০টি চার হাঁকান রিজভি। অর্থাৎ চার-ছক্কা থেকেই ১৪৮ রান কুড়িয়ে নেন তিনি।

Uttar Pradesh have achieved the highest successful run chase in Indian domestic limited overs cricket, chasing down 407 against Vidarbha in Men's U23 State A Trophy in Vadodara



