ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারালো পাকিস্তান

মুলতান টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারাতে মোটেও কষ্ট হয়নি পাকিস্তানের। স্বাগতিকদের সহজ জয়ের নায়ক দুই স্পিনার সাজিদ খান ও আবরাব আহমেদ। দ্বিতীয় ইনিংসে দুজন মিলে শিকার করেছেন ৯ উইকেট। এতে ক্যারিবীয়রা গুটিয়ে গেছে মাত্র ১২৩ রানে।

জয়ের জন্য ওয়েস্ট ইন্ডিজের লক্ষ্য ছিল ২৫১ রানের। কিন্তু স্বাগতিকদের বোলারদের তোপে ১২৩ গুটিয়ে ১২৭ রানের হার হজম করেছে ক্যারিবীয়রা। এতে দু্ই ম্যাচের সিরিজে ১-০ তে এগিয়ে গেছে পাকিস্তান। পাঁচ দিনের টেস্ট শেষ হয়ে গেছে আড়াই দিনে।

এই টেস্টে মোট খেলা হয়েছে ১৭৭.২ ওভার। যা পাকিস্তানের মাটিতে সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত টেস্ট ম্যাচের রেকর্ড।

SHORTEST EVER TEST MATCH IN PAKISTAN. Just 177.2 overs and 40 wickets. #PakvWI