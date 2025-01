দলের প্রয়োজনে ঝড় তুলে যুবরাজের প্রশংসা কুড়ালেন অভিষেক

অভিষেক শর্মার তাণ্ডবে পাঁচ ম্যাচ সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ইংল্যান্ডকে উড়িয়ে দিয়েছে ভারত। কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে বরুণ চক্রবর্তীর দারুণ বোলিংয়ে ইংল্যান্ডকে মাত্র ১৩২ রানে গুটিয়ে ৭ উইকেটের জয় তুলে নিয়েছে সূর্যকুমার যাদবের দল। অভিষেক খেলেছেন ৩৪ বলে ৭৯ রানের বিধ্বংসী ইনিংস।

বুধবার ২০ বলে ফিফটি করেন অভিষেক। ঘরের মাঠে ভারতীয় ব্যাটারের তৃতীয় দ্রুততম ফিফটির রেকর্ড এটি। তার রেকর্ডময় ফিফটির ম্যাচে ১২.৫ ওভারে ম্যাচ জিতে রেকর্ড করেছে ভারতও। ১৩০+ রানের লক্ষ্য তাড়ায় দ্রুততম জয়ের রেকর্ড করেছে স্বাগতিকরা।

অভিষেকের আক্রমণাত্মক উইলোবাজি শুধু গতকাল বুধবারই দেখা যায়নি, আইপিএলের গেল কয়েকটি আসরে নিজেকে এভাবেই উপস্থাপন করেছেন ভারতীয় ব্যাটার। তাহলে কি কিছুটা ধীরগতিতে দেখেশুনে খেলতে পারেন না অভিষেক?

ওপরের প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষা না করলেও চলে। কারণ, কোচ ও অধিনায়কের পক্ষ থেকেই বলা আছে, অভিষেককে যেন আক্রমণাত্মক ও নির্ভীক হয়ে খেলেন। ম্যাচ শেষে এমনটিই জানিয়েছেন তিনি। অর্থাৎ দলের পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই বুধবারের শো দেখিয়েছেন বাঁহাতি মারকুটে ব্যাটার।

সংবাদ সম্মেলনে অভিষেক বলেন, ‘আমি শুরু থেকেই দলগত খেলোয়াড় হওয়ার চিন্তা করি। ভারতীয় সিনিয়র দলে (জায়গা পেতে) সবসময় কঠিন প্রতিযোগিতা থাকে। কিন্তু যখন সূর্যকুমার ও গৌতম (ভারতীয় দলের হেডকোচ গৌতম গম্ভীর) আমাকে নিজের মতো করে খেলতে বলেন, সেটা আমার জন্য দারুণ মুহূর্ত। দল আমার কাছ থেকে এটি চাইলে আমিও সেটা করতে পারি।’

প্রথম জীবনে ভারতের সাবেক কিংবদন্তি যুবরাজ সিংহের পরিচর্যায় খেলা শিখেছেন অভিষেক। এছাড়া তাকে ক্রিকেটার বানানোর পথে অবদান রেখেছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্রায়ান লারা ও নিউজিল্যান্ডের ড্যানিয়েল ভেট্টোরি।

অভিষেক বলেন, ‘আমি ভাগ্যবান যে, প্রথমে যুবরাজের (যুবরাজ সিং) এর সঙ্গে কাজ করছিলাম। সামনের দিকে ব্রায়ান লারা ছিলেন, যিনি সত্যিই আমাকে সানরাইজার্স হায়দরাবাদে সাহায্য করেছিলেন। আরও পরে ড্যান ভেট্টোরি সবাইকে নিজের মতো খেলতে বলেছিলেন। আমি মনে করি, (তারা) আমাকে শট খেলার স্বাধীনতা দিয়েছে। স্পষ্টতই এই মুহূর্তে যুবরাজ সিং, ব্রায়ান লারার মতো গৌতি (গৌতম) ভাইও আমার প্রতিভা প্রদর্শন করাতে চায়।’

২৪ বছর বয়সী অভিষেকের ব্যাটিংয়ে মুগ্ধ হয়েছেন যুবরাজও। এক্সে এক পোস্ট অভিষেকের প্রশংসা করেন তিনি।

Good start to the series boys ! great tone set by our bowlers and well played sir !@IamAbhiSharma4 top knock ‘!! I’m impressed you hit 2 boundaries down the ground aswell! #indiavsengland