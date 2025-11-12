ইয়ামালের গোপনে অস্ত্রোপচার, ক্ষেপে আগুন স্পেন কোচ

ইয়ামালের গোপনে অস্ত্রোপচার, ক্ষেপে আগুন স্পেন কোচ
এখনও ২০২৬ সালের বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি স্পেন। যোগ্যতা অর্জন পর্বে সামনে জর্জিয়া ও তুরস্কের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ রয়েছে তাদের। তার আগে ফেডারেশন ও কোচকে লুকিয়ে লামিন ইয়ামালের অস্ত্রোপচার করিয়েছে বার্সেলোনা। যে কারণে আপাতত তিনি কিছুদিন খেলতে পারবেন না। ফলে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে সামনের দুই ম্যাচে পাওয়া যাবে না তাকে।
ইয়ামালের অস্ত্রোপচার নিয়ে লুকোচুরি খেলায় বার্সেলোনার ওপর যারপরনাই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন স্পেন ফুটবল ফেডারেশন ও স্পেনের প্রধান কোচ লুই দে লা ফুয়েন্তে। অনেক বেশি প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন তিনি। তার কথা, অস্ত্রোপচার হতেই পারে; কিন্তু সেটা কেন না জানিয়ে কেন হবে?
স্পেনের ১৮ বছরের ইয়ামাল এরইমধ্যে তারকাখ্যাতি পেয়ে গেছেন। গত বছর ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপে স্পেনকে শিরোপা জেতাতে বড় ভূমিকা রেখেছিলেন তিনি। বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে ইয়ামালকে তাই খুব প্রয়োজন ছিল স্পেনের। কিন্তু মঙ্গলবার রাতে স্পেনের ফুটবল ফেডারেশনের কাছে একটি মেডিক্যাল রিপোর্ট আসে। সেখানে লেখা, ইয়ামালের কুঁচকিতে অস্ত্রোপচার হয়েছে। আপাতত ৭-১০ দিন তার বিশ্রাম প্রয়োজন।
মেডিক্যাল রিপোর্ট পাওয়ার পর আর দেরি করেনি ফেডারেশন। ইয়ামালকে দল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ফেডারেশন জানিয়েছে, ইয়ামালের অস্ত্রোপচারের কথা আগে থেকে তার জানতেন না। কিন্তু তার শারীরিক অবস্থা তাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাই ইয়ামালকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে।
ফুয়েন্তে অবশ্য এত নরমভাবে বিষয়টি দেখছেন না। স্প্যানিশ রেডিও চ্যানেলে ক্যাডেনা কোপকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘এ ধরনের ঘটনায় ফেডারেশনের কিছু করার থাকে না। একে মেনে নিতে হবে; কিন্তু আমি অবাক হয়েছি। বাকি সবার মতো আমিও কিছু জানতাম না। আমার দলের ফুটবলারের খবর তো আমার কাছে অন্তত থাকবে। কোচের উপর এটুকু বিশ্বাস তো রাখা উচিত। আমি জানি না দেখা হলে ওকে কী বলব। এখানে মূল সমস্যা হলো যোগাযোগের অভাব। ক্লাব ও জাতীয় দলের মধ্যে তথ্য আদানপ্রদান হয়নি। আগে থেকে জানানো উচিত ছিল, পরে নয় ‘
ফুয়েন্তের গলার স্বর শুনে বোঝা যাচ্ছিল, তিনি ক্ষুব্ধ। তবে ইয়ামালের বয়স কম। তাই খুব বেশি কিছু বলেননি তিনি। ইয়ামাল দ্রুত মাঠে ফিরুন, সেটাই চান স্পেনের ইউরোজয়ী কোচ।
বেশ কিছুদিন ধরে কুঁচকির চোটে ভুগছেন ইয়ামাল। এই মৌসুমে বার্সেলোনার হয়ে পাঁচটি ম্যাচ খেলতে পারেননি তিনি। তবে যে ১১টি ম্যাচ খেলেছেন তাতে ছয়টি গোল করেছেন। পাশাপাশি ছয়টি গোলে ছিল অ্যাসিস্ট। চোট সত্ত্বেও গত সপ্তাহে ইয়ামাল বার্সার হয়ে এলচে, ক্লাব ব্রুজ ও সেল্টা ভিগোর বিপক্ষে তিন ম্যাচে টানা ৮৮, ৯০ ও ৮৯ মিনিট মাঠে ছিলেন।
তবে ভিন্ন কথা বলছেন বার্সেলোনা সভাপতি হুয়ান লাপোর্তা। বুধবার বার্সেলোনা প্রেসিডেন্ট কাতালুনিয়া রেডিওকে দেয়া সাক্ষাৎকারে বলেন, ‘আমরা যত দ্রুত জানতে পেরেছি, তত দ্রুতই জাতীয় দলকে জানিয়েছি। চিকিৎসক সোমবার এসে পরীক্ষা করে বলেছেন, ইয়ামালের ১০ দিন বিশ্রাম প্রয়োজন। আমরা কারও সঙ্গে সংঘাত চাই না, শুধু খেলোয়াড়দের সঠিকভাবে সুস্থ করতে চাই।’
তিনি আরও বলেন, ‘এই বিশ্রামের সময়টা কেবল জাতীয় দলের ম্যাচের সঙ্গে মিলে গেছে। এতে তাদের বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জনের পথে কোনো সমস্যা হবে না বলে আমি মনে করি।’
বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে গ্রুপ ‘ই’তে রয়েছে স্পেন। চার ম্যাচ জিতে ১২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে তারা; কিন্তু এখনও বিশ্বকাপ নিশ্চিত হয়নি। ৯ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে তুরস্ক। স্পেনের বাকি দুই ম্যাচে জর্জিয়া ও তুরস্কের সঙ্গে।
প্রতিটি গ্রুপ থেকে একটি দল সরাসরি বিশ্বকাপের মূল পর্বে যাবে। অর্থাৎ, শীর্ষে থাকতে হলে তুরস্ককে হারাতেই হবে। আর যদি স্পেন পয়েন্ট নষ্ট করে তাহলে প্রার্থনা করতে হবে তুরস্কও যাতে পয়েন্ট নষ্ট করে। এমন পরিস্থিতিতে দলের সেরা ফুটবলারকে চেয়েছিলেন ফুয়েন্তে। কিন্তু ইয়ামালকে পাচ্ছেন না তিনি। তাই রাগ চেপে রাখতে পারেননি স্পেনের কোচ।
আইএইচএস/