৪৮ দেশ নিয়ে ফিফার নতুন টুর্নামেন্টের গ্রুপিং চূড়ান্ত

৪৮ দেশ নিয়ে ফিফার নতুন টুর্নামেন্টের গ্রুপিং চূড়ান্ত
বিশ্বকাপের আগে মার্চ ও এপ্রিল উইন্ডোতে নতুন একটি টুর্নামেন্ট আয়োজনের ঘোষণা গত বছরই দিয়েছিল ফিফা। ‘ফিফা সিরিজ ২০২৬’ নামের এই টুর্নামেন্টের মাধ্যমে ফিফা ফুটবলে কম পরিচিত ও অপেক্ষাকৃত দুর্বল দেশগুলোকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে তাদের শক্তি বাড়ানোর সুযোগ করে দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে। ছেলে ও মেয়েদের নিয়ে হবে এই টুর্নামেন্ট। অংশ নেবে ৪৮ দেশ।
গত বছর নভেম্বরে ফিফা ঘোষণা করেছিল নারী দলগুলোকে নিয়ে ফিফা সিরিজটি অনুষ্ঠিত হবে ব্রাজিল, থাইল্যান্ড ও আইভরি কোস্টে। আর পুরুষদের ফিফা সিরিজের ম্যাচগুলো আয়োজন করা হবে অস্ট্রেলিয়া, আজারবাইজান, ইন্দোনেশিয়া, কাজাখস্তান, মরিশাস, পুয়ের্তো রিকো, রুয়ান্ডা ও উজবেকিস্তানে। মঙ্গলবার ফিফা আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রুপের বিন্যাস চূড়ান্ত করেছে।
জুন-জুলাইয়ে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোয় অনুষ্ঠিতব্য ফিফা বিশ্বকাপে অংশ নেবে এমন কয়েকটি দেশও আছে নতুন এই টুর্নামেন্টের তালিকায়। দেশগুলো হচ্ছে- অস্ট্রেলিয়া, কাবো ভের্দে, কুরাসাও, নিউজিল্যান্ড ও উজবেকিস্তান।
টুর্নামেন্টের আকর্ষণ ও প্রতিদ্বিন্দ্বিতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই ফিফা র্যাংকিংয়ে ২৬তম স্থানে থাকা অস্ট্রেলিয়া যেমন আছে, তেমন আছে ২০৭ নম্বরে থাকা ইউএস ভার্জিন আইল্যান্ডসের মতো দল। আবার নারী বিভাগে ব্রাজিলের মতো দলও অংশ নেবে।
মোট ১১টি ফিফা সদস্য দেশ এই সিরিজ আয়োজকের হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। এর মধ্যে রুয়ান্ডা দুটি গ্রুপ আয়োজন করবে। ফলে মোট গ্রুপ সংখ্যা ১২টি। পুরুষ বিভাগে থাকবে নয়টি গ্রুপ এবং নারী বিভাগে তিনটি গ্রুপ।
পুরুষদের গ্রুপসমূহ...
আয়োজক : অস্ট্রেলিয়া
অস্ট্রেলিয়া, ক্যামেরুন, চীন, কুরাসাও
আয়োজক : আজারবাইজান
আজারবাইজান, ওমান, সিয়েরা লিওন, সেন্ট লুসিয়া
আয়োজক : ইন্দোনেশিয়া
বুলগেরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সলোমন আইল্যান্ডস, সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস
আয়োজক : কাজাখস্তান, কোমোরোস, কাজাখস্তান, কুয়েত, নামিবিয়া
আয়োজক : নিউজিল্যান্ড
কাবো ভের্দে, চিলি, ফিনল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড
আয়োজক : পুয়ের্তো রিকো
আমেরিকান সামোয়া, গুয়াম, পুয়ের্তো রিকো, ইউএস ভার্জিন আইল্যান্ডস
আয়োজক : রুয়ান্ডা, গ্রুপ ‘এ’
এস্তোনিয়া. গ্রেনাডা, কেনিয়া, রুয়ান্ডা
আয়োজক : রুয়ান্ডা, গ্রুপ ‘বি’
আরুবা, লিশটেনস্টাইন, ম্যাকাও, তানজানিয়া
আয়োজক : উজবেকিস্তান
গ্যাবন, ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগো, উজবেকিস্তান, ভেনেজুয়েলা
নারী বিভাগের গ্রুপগুলো হচ্ছে...
আয়োজক : ব্রাজিল
ব্রাজিল, কানাডা, দক্ষিণ কোরিয়া, গাম্বিয়া
আয়োজক : আইভরিকোস্ট
আইভরিকোস্ট, মরিতানিয়া, পাকিস্তান, টার্কস অ্যান্ড কাইকোস আইল্যান্ডস
আয়োজক : থাইল্যান্ড
কঙ্গো, নেপাল, থাইল্যান্ড এবং ওশেনিয়া ফুটবল কনফেডারেশনের একটি দল।
আরআই/এমএমআর