মাস্ক ছাড়াই গ্যালারিতে রোনালদো, ভিডিও ভাইরাল

পায়ের ইনফেকশনের কারণে উয়েফা নেশনস লিগে ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে পর্তুগালের প্রথম ম্যাচটি খেলতে পারেননি দলের সবচেয়ে বড় তারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। পায়ের অবস্থা ভালো না হওয়ায় ম্যাচের স্কোয়াডেও রোনালদোকে রাখেননি পর্তুগালের কোচ ফার্নান্দো সান্তোস।

তবু খবরের শিরোনাম ঠিকই হয়েছেন রোনালদো। তবে কোনো ইতিবাচক কারণে নয়, বরং খানিক বিব্রতকর পরিস্থিতিতেই পড়েছিলেন বিশ্বের অন্যতম সেরা এ ফুটবলার। যে কারণে মৌখিক সতর্কতাও পেতে হয়েছে তাকে।

ঘটনা ম্যাচ চলাকালীন সময়ের। এস্তাদিও ডো ড্রাগনের গ্যালারিতে বসে নিজ দেশের ম্যাচটি দেখছিলেন রোনালদো। হয়তো বেখেয়ালি হয়েই খুলে রেখেছিলেন মুখের মাস্ক। যা কি না বর্তমানে ঘোরতর ভুলের পর্যায়েই পড়ে। ফলে সঙ্গে সঙ্গে এক নারী স্টাফ এসে সতর্ক করে যান রোনালদোকে এবং মাস্ক পরতে বলেন।

যেহেতু খেলোয়াড়টি রোনালদো, ফলে পুরোটা সময় তার ওপর ক্যামেরা তাক করে থাকাই স্বাভাবিক। যার ফলে রেকর্ড হয়ে গেছে রোনালদোর মাস্ক না পরে থাকার অংশটিও। যা এখন রীতিমতো ভাইরাল হয়ে গেছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে। রোনালদোর বিব্রতকর চাহনিটি একেকরকমের প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছে একেক মানুষের মনে।

