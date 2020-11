প্রাথমিক বিভ্রান্তির পর নিশ্চিত হলো করোনা পজিটিভ সালাহ

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে মিশরের তারকা ফুটবলার মোহামেদ সালাহ। প্রাথমিক বিভ্রান্তির পর মিশরিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (ইএফএ) পক্ষ থেকে এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতির মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়েছে এ খবর।

শুক্রবার প্রথমে ইএফএ এক টুইটবার্তায় জানায় যে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন সালাহ। কিন্তু পরে সেটি মুছে দিয়ে তারা নতুন বার্তায় লিখে, ‘আসন্ন ম্যাচ খেলতে যাওয়া দুই দল মিশর ও টোগোর তিন খেলোয়াড় করোনা পজিটিভ। ম্যাচের আগেরদিন তাদের দ্বিতীয় করোনা টেস্ট হবে।’

মিশরিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের এমন কাণ্ডে দেখা দেয় বিভ্রান্তি। তবে এর খানিক পরেই আবার সকল ধোঁয়াশা দূর করে পূর্ণাঙ্গ বিবৃতি দিয়েছে ফেডারেশনটি। এখন করোনা আক্রান্ত হওয়া বাধ্যতামূলক আইসোলেশনে থাকতে হচ্ছে সালাহকে। স্বাভাবিকভাবেই খেলতে পারবেন না টোগোর বিপক্ষে সামনের দুই ম্যাচে।

সালাহর করোনা আক্রান্ত হওয়ার খবর নিশ্চিত করে দেয়া বিবৃতিতে ইএফএ লিখেছে, ‘মিশন জাতীয় দল ও লিভারপুলের তারকা ফুটবলার সালাহ দ্বিতীয় করোনা টেস্ট দিয়েছে এবং নিশ্চিত হওয়া গেছে যে তিনি কোভিড-১৯ পজিটিভ। মূলত প্রথমবার অনিশ্চয়তা কাজ করায় দ্বিতীয় পরীক্ষা করানো হয়েছে।’

বিবৃতিতে আরও জানানো হয়েছে, ‘বৈশ্বিক স্বাস্থ্যবিধি মোতাবেক সালাহর জন্য সকল ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইএফএ’র মেডিকেল কমিটির প্রধান ডা. মোহামেদ সুলতান ও মিশন জাতীয় দলের চিকিৎসক মোহামেদ আবু এল এলার তত্ত্বাবধানে রয়েছেন সালাহ। এ বিষয়ে লিভারপুলের মেডিকেল প্রধান ডা. জিম মক্সোনের পরামর্শও নেয়া হচ্ছে।’

