পেনাল্টি মিসের কারণে বর্ণ বিদ্বেষের শিকার সানচো-সাকারা

ম্যাচটি টাইব্রেকারে গড়িয়ে যাচ্ছে দেশে শেষ মুহূর্তে দুটি পরিবর্তন করেন ইংল্যান্ড কোচ গ্যারেথ সাউথগেট। মার্কাস রাশফোর্ড এবং জেডন সানচোকে মাঠে নামান তিনি। এই দু’জনের সঙ্গে ৭০ মিনিটে মাঠে নামা বুকাইয়ো সাকাও পেনাল্টি শট মিস করেন। যে কারণে ভেঙে যায় ইংল্যান্ডের স্বপ্ন। ৫৫ বছর পর কোনো টুর্নামেন্টের ফাইনালে উঠেও শিরোপা জেতা হলো না।

ইতালির বিরুদ্ধে পেনাল্টি শ্যুট-আউটে হ্যারি কেইন এবং হ্যারি মাগুইরে গোল করতে সক্ষম হন। বাকি তিনটি মিস হওয়ার ফলে ৩-২ ব্যবধানে হেরে ইউরো জয়ের স্বপ্নভঙ্গ হলো ইংল্যান্ডের। পরপর হতাশাজনকভাবে তিনটি পেনাল্টি মিস করার কারণে এবার রাশফোর্ড, সানচো এবং সাকা- এই তিনজনই এখন বর্ণবাদী আচরণের শিকার।

তিন ফুটবলারের উদ্দেশ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় বর্ণবাদমূলক মন্তব্যে ভরিয়ে তুলেছেন একদল ইংরেজ সমর্থক। ঘটনাক্রমে তিনজনের শরীরের রঙই হচ্ছে কালো।

বর্তমানে বিশ্বজুড়ে বর্ণবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রতীক হয়ে উঠেছে হাঁটু গেড়ে বসা। তবে পুরো ইউরোতে ম্যাচ শুরুর আগে ইংল্যান্ড ফুটবলাররা হাঁটু গেড়ে বসলে, তার বিরুদ্ধে মন্তব্য করে নিজেদের মনোভাব আগেই স্পষ্ট করে দিয়েছিল ইংল্যান্ড সমর্থকরা। যে কারণে এই ঘটনা দুর্ভাগ্যজনক হলেও অবাক করার মতো নয়। ঘটনাটির তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ইংল্যান্ড ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এফএ)।

This England team deserve to be lauded as heroes, not racially abused on social media.



Those responsible for this appalling abuse should be ashamed of themselves.