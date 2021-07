আমি পেনাল্টি নিতে চেয়েছিলাম : জ্যাক গ্রিলিশ

টাইব্রেকারের ৫টি শটের তিনটিকেই ইতালির জালে জড়াতে ব্যর্থ হলেন ইংল্যান্ডের ফুটবলাররা। মার্কাস রাশফোর্ড, জেডন সানচো, বুকাইয়ো সাকা- এই তিনজন টাইব্রেকারে শট মিস করেন। যে তিনজন পেনাল্টি মিস করেছেন, এদের দু’জনকে একেবারে শেষ মুহূর্তে মাঠে নামান কোচ গ্যারেথ সাউথগেট। কিন্তু তারা পেনাল্টি শ্যুট-আউটে শট মিস করেন।

৫৫ বছর পর প্রথমবার শিরোপা জয়ের লক্ষ্যে ইউরোর ফাইনালে ইতালির বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছিল ইংল্যান্ড। তবে পেনাল্টি মিসের কারণে স্বপ্নভঙ্গ হয় ইংল্যান্ডের। অনেকেই দাবি করেন, ইংল্যান্ডের পেনাল্টি নেওয়ার জন্য ফুটবলার বাছাই সঠিক হয়নি।

রয় কিন স্কাই স্পোটর্সে নিজের চাঁচাছোলা ভঙ্গিমায় ইংল্যান্ডের সিদ্ধান্তের তুলোধুনো করেন। দলের সিনিয়র তারকা খেলোয়াড়রা থাকা সত্ত্বেও সাকার মতো তরুণ একজন ফুটবলারকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং চাপের সময় একটি পেনাল্টি মারতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত একেবারেই মেনে নিতে পারছেন না ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড কিংবদন্তি।

I said I wanted to take one!!!!

The gaffer has made so many right decisions through this tournament and he did tonight! But I won’t have people say that I didn’t want to take a peno when I said I will… https://t.co/3mBpKyMoUV