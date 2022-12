বিড়ালের অভিশাপেই হেরেছে ব্রাজিল!

একটি বিড়ালের অভিশাপের কারণেই কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নিতে হলো ব্রাজিলকে! অবিশ্বাস্য হলেও এখন একথাটাই বিশ্বাস করা হচ্ছে। ইউরোপিয়ান মিডিয়াগুলো পর্যন্ত বিড়ালের এই অভিশাপকে আমলে নিয়ে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে।

মূল ঘটনার সূত্র সৃষ্টি হয়েছিল ব্রাজিল-ক্রোয়েশিয়া ম্যাচের আগেরদিন সংবাদ সম্মেলনের সময়। ভিনিসিয়ুস জুনিয়র সংবাদ সম্মেলনে কথা বলতে আসলে সেখানেই বিড়ালের সঙ্গে এক অনাকাঙ্খিত ঘটনা ঘটে।

বৃহস্পতিবার তিতের ক্লোজডোর প্র্যাকটিসের পর ব্রাজিলের টিম ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সংবাদ সম্মেলন কথা বলবেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র।

নির্দিষ্ট সময়ে সংবাদ সম্মেলন করতে আসলেন ভিনিসিয়ুস। সংবাদ সম্মেলনে শুরুর পরপরই হঠাৎ একটি বিড়াল লাফ দিয়ে ভিনিসিয়ুসের সামনে রাখা টেবিলের ওপর উঠে বসে পড়ে।

এমনিতে কাতারের রাজধানী দোহায় প্রায় সব দেশের প্র্যাকটিসেই গ্যালারিতে বিড়াল ঘুরতে দেখা যায়। আবার দেশটিতে বিড়ালকে সৌভাগ্যের প্রতীকও ভাবা হয়। বিড়ালকে কষ্ট দিলে তার অভিশাপ লাগে বলেও মনে করা হয়।

ভিনিসিয়ুস জুনিয়র সংবাদ সম্মেলন করবেন কী, বিড়াল একদম মুখের সামনে টেবিলের উপর বসে পড়েছে। মনে হয় যেন সেও অংশ নিয়েছে এই সংবাদ সম্মেলনে।

শেষ পর্যন্ত ব্রাজিলের মিডিয়া দলের এক কর্মকর্তা বিড়ালটিকে ঘাড়ের ওপর ধরে টেবিলের সামনে ছুড়ে মারেন। ইএসপিএন সেই ছবি এবং ভিডিও প্রকাশ করেছে টুইটারে।

এতেই না কি বিপত্তি দেখা দেয়। সংবাদ সম্মেলনের সেই ভিডিওটা সবার হাতে হাতে ঘুরতে দেখা যায়। তাতে দেখা গেছে বিড়ালটাকে ঠিকভাবে নামানো হয়নি। তার সাথে খারাপ ব্যবহার করা হয়েছে।

সেই ভিডিওটি দেখে ম্যাচের আগেই দোহায় প্রায় সবাই বলাবলি শুরু করে দেয়, ‘বিড়ালের অভিশাপ নিয়ে শুক্রবার ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে মাঠে নামবে ব্রাজিল। যা ভয়ঙ্কর এক পরিণতি বয়ে নিয়ে আসতে পারে ৫ বারের চ্যাম্পিয়নদের জন্য।’

আজ কাতারের এডুকেশন সিটি স্টেডিয়ামে ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনালে টাইব্রেকারে হেরে ব্রাজিল বিদায় নেওয়ার পর সেই বিড়ালটিই আলোচনায় এসে যাচ্ছে বার বার। বলা হচ্ছে, তবে কি সেই বিড়ালের অভিশাপের কারণেই হারতে হলো ব্রাজিলকে?

বেইন স্পোর্টস ম্যাচের পরপরই সেই বিড়ালের ছবি টুইটারে প্রকাশ করে লিখেছে, ‘সেই মুহূর্ত, যেটা ব্রাজিলের সবকিছু পরিবর্তন করে দিয়েছে।’

কেউ কেউ টুইটারে লিখছেন, ‘বিড়ালের সাথে কখনো খারাপ আচরণ করো না।’ একজন লিখেছেন, ‘প্রেস কনফারেন্সে ব্রাজিল মিডিয়া অফিসিয়াল যেভাবে বিড়ালের সঙ্গে আচরণ করেছে, এ কারণেও তারা জয় পেতে পারে না।’

অন্য একজন লিখেছেন, ‘এই অসহায় বিড়ালটি। (এই কারণেই) ব্রাজিল কোনো বিশ্বকাপ জয় করতে পারে না।’

