বিশ্বের প্রতিটি দেশেই পেলের নামে স্টেডিয়াম চান ফিফা সভাপতি

ফুটবলের রাজাকে শেষ বিদায় জানাচ্ছে ভক্তরা। ব্রাজিলের সাও পাওলোর বিখ্যাত ক্লাব সান্তোসের মাঠ ভিলা বেলমিরো স্টেডিয়ামে রাখা হয়েছে পেলের মরদেহ। সেখানে আজ শ্রদ্ধা জানানো শেষ হবে সাধারণ মানুষের। এরপরই শেষ হবে তার শেষকৃত্যানুষ্ঠান।

শুধু সাধারণ মানুষই নয়, পেলের এই শেষকৃত্যের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফ্যান্তিনো থেকে শুরু করে বিশ্বের অনেক নামি-দামি মানুষ। সেখানেই মিডিয়ার সাথে কথা বলেছেন ফিফা সভাপতি। এ সময় তিনি প্রতিটি দেশের ফুটবল ফেডারেশনকে অনুরোধ করেন, যেন পেলের নামে একটি করে স্টেডিয়াম তৈরি করে তারা।

সান্তোসের ভিলা বেলমিরো স্টেডিয়াম। যেখান থেকে এডসন আরান্তেস দো নাসিমেন্তো একজন বিশ্বসেরা পেলে হিসেবে গড়ে উঠেছিলেন। সেখানে বসেই সারা বিশ্বের প্রতি পেলের নামে স্টেডিয়াম নির্মাণের আহ্বান জানান ইনফ্যান্তিনো।

পেলেকে স্মরণীয় এবং বরণীয় করে রাখতে ফিফার পক্ষ থেকে তার নামে অন্তত একটি স্টেডিয়ামের নামকরণ করার বিষয়ে একটি আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব প্রতিটি দেশের কাছে পাঠানো হবে বলেও জানান ইনফ্যান্তিনো।

FIFA President Gianni Infantino says he will ask 'every country in the world' to name a football stadium after Pelé! pic.twitter.com/3bYPAx9quw