ইনজুরিতে ছিটকে গেলেন রোনালদো, মুখোমুখি হচ্ছেন না মেসির

ম্যাচটার শিডিউল যখন ঠিক করা হয়েছিলো, তখন থেকে ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে উত্তেজনার শেষ নেই। আবারও মেসি-রোনালদো দ্বৈরথ দেখতে পাওয়ার মত সুখ ফুটবলেপ্রেমীদের আর থাকতে পারার কথা নয়।

কিন্তু আল নাসরের হয়ে খেলতে গিয়ে কয়েকদিন আগেই ইনজুরির শিকার হলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। তখনই শঙ্কাটা দানা বেধে ওঠে, তবে কী রোনালদো-মেসি দৈরথটা হচ্ছে না!

শেষ পর্যন্ত সে শঙ্কাই সত্যি হয়ে গেলো। আগামীকাল বৃহস্পতিবার আল নাসরের বিপক্ষে ইন্টার মিয়ামির যে প্রীতি ম্যাচ রয়েছে, সেখানে খেলতে পারবেন না রোনালদো। ইনজুরির কারণে এই ম্যাচ থেকে ছিটকে গেছেন তিনি। আল নাসরের পক্ষ থেকেই এ খবর নিশ্চিত করা হয়েছে।

Al-Nassr confirm Cristiano Ronaldo will not play against Lionel Messi and Inter Miami on Thursday.



