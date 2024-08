দুই দলই হেরেছিল প্যারিস অলিম্পিকের সেমিফাইনালে। গতকাল বৃহস্পতিবার তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে মাঠে নেমেছিল দুই দল। বোঞ্জ পদক জয়ের লড়াইয়ে মিশরকে পাত্তাই দিলো না মরক্কোর অনূর্ধ্ব-২৩ দল। ৬-০ গোলের বিশাল ব্যবধানে জিতে প্রথমবারের মতো অলিম্পিক ফুটবলে কোনো পদক জিতলো মরক্কো।

অলিম্পিকের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো সেরা চারে উঠেছিল মিশরও। কিন্তু মেডেল ছুয়ে দেখা হলো মিশরীয়দের। ব্যর্থ হয়েই ফিরতে হলো তাদের।

বৃহস্পতিবার খেলতে নেমে শুরুতেই বিপদে পড়ে মিশর। ম্যাচের ১২ মিনিটে হ্যামস্ট্রিং ইনজুরির কারণে মিডফিল্ডার জিজুকে হারায় তারা। এতে মিশরের উপর দ্বিগুণ চাপ বাড়ায় মরক্কো।

দুই মিনিটের ব্যবধানে ৩ গোল করে বসে মরক্কো। ম্যাচের ২৩ ও ২৬ মিনিটে গোল করে চালকের আসনে বসে তারা। প্রথম গোল করেন আবদে আজালজ্যালে ও দ্বিতীয়টি আসে সুফিয়ানে রাহিমির হেড থেকে।

মিশরের বিপক্ষে গোল করে অলিম্পিকে দারুণ একটি রেকর্ড করেন রাহিমি। প্রথম কোনো ফুটবলার হিসেবে টানা ৬ ম্যাচের সবগুলোতেই গোল করার অনন্য কীর্তি গড়েন তিনি।

