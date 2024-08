এনদ্রিকের ইতিহাস, রিয়ালের প্রথম জয়

রিয়াল মাদ্রিদের জার্সিতে প্রথম অফিসিয়াল ম্যাচেই রেকর্ড করলেন ‘বিস্ময়বালক’ এনদ্রিক। গোল করে এই রেকর্ড করেছেন ব্রাজিলিয়ান তরুণ। এনদ্রিকের রেকর্ডের দিনে রিয়াল ভায়াদোলিদের বিপক্ষে ৩-০ ব্যবধানে জয় পেয়েছে রিয়াল। চলতি ২০২৪-২০২৫ মৌসুমে লা লিগায় এটি রিয়ালের প্রথম জয়। এর আগে মৌসুমের প্রথম ম্যাচে মায়োর্কার বিপক্ষে ১-১ গোলে ড্র করেছিল লস ব্লাঙ্কসরা।

গতকাল রোববার সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে ৮৬ মিনিটে কিলিয়ান এমবাপের বদলি হিসেবে খেলতে নেমে ৯৬ মিনিটে গোল করেন এনদ্রিক। চলতি ২১ শতাব্দীতে লা লিগায় সর্বকনিষ্ট রিয়াল তারকা হিসেবে গোল করার রেকর্ড করেন তিনি। এই সময়ে সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলিয়ে পঞ্চম কনিষ্ট খেলোয়াড় হিসেবে এই কীর্তি গড়েন এনদ্রিক।

1 - @Endrick has become the youngest @realmadridenplayer to score on his @LaLigaEn debut in the 21st century (18 years and 35 days), and the fifth youngest overall in this period in the competition. Differential. pic.twitter.com/zLsgdhSzun