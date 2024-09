মারা গেলেন লিভারপুলের ‘মহাশক্তিধর’ অধিনায়ক

লিভারপুলের সাবেক কিংবদন্তি অধিনায়ক রন ইয়েটস মারা গেছেন। আজ শনিবার শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। ইয়েটসের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে তার ক্লাব লিভারপুল।

লিভারপুল এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘কঠিন দুঃখের সময়ে রনের স্ত্রী অ্যান, তার পরিবারের সকল সদস্য এবং তার বন্ধুদের সঙ্গে রয়েছে লিভারপুল ফুটবলের প্রত্যেক সদস্য। আজ ক্লাবের সব পতাকা তার সম্মানে অর্ধনমিত করা হবে।’

We are mourning the passing of our legendary former captain Ron Yeats.



The thoughts of everyone at Liverpool Football Club are with Ron’s family and friends.