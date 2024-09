রোনালদোর ‘গোট’ হওয়ার দিনে কোনোমতে ড্র আল নাসরের

চলতি মাসের শুরুর দিকে বিশ্বের প্রথম ফুটবলার হিসেবে অফিসিয়াল ম্যাচে ৯০০ গোলের মাইলফলক স্পর্শ করেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। দুর্দান্ত এই কীর্তির স্বীকৃতিসরূপ গতকাল শুক্রবার পর্তুগালের এই তারকাকে ‘গোট’ (গ্রেটেস্ট অব অল টাইম) উপাধি দিয়েছে তার ক্লাব আল নাসর। সৌদি প্রো লিগের ম্যাচে আল আহলির বিপক্ষে মাঠে নামার আগে রোনালদোকে ‘গোট ৯০০ গোল’ লেখা বিশেষ জার্সি উপহার দেয় ক্লাবটি।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ‘এক্সে’ শেয়ার করা একটি ভিডিওতে রোনালদোকে জার্সি উপহার দেওয়ার মুহূর্ত প্রকাশ করেছে আল নাসর।

Over 900 reasons to celebrate: the GOAT is homepic.twitter.com/8nJvAFEb7v