গেল কয়েক বছরের সবচেয়ে বিতর্কিত ব্যালন ডি’অর ঘোষণা করা হয়েছে এবার। ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড ভিনিসিয়ুস পুরস্কার ঘোষণার কয়েক মাস আগে থেকে ব্যাপক আলোচনায় থাকলেও শেষ বেলায় দৃশ্যপট পাল্টে যায়। ব্যালন ডি’অর পুরস্কার ওঠে স্প্যানিশ ফুটবলার রদ্রির হাতে।

আনুষ্ঠানিক ঘোষণার কয়েক ঘণ্টা আগেই বিজয়ীর নাম ফাঁস হয়ে যায় এবার। জানা যায়, ভিনিসিয়ুস নন, ব্যালন ডি’অর জিতেছেন রদ্রি। এরপর গেল ২৮ অক্টোবর প্যারিসের সেই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান বয়কট করে রিয়াল মাদ্রিদ, ক্লাব কর্মকর্তা ও খেলোয়াড়রা।

বিতর্ক ছড়িয়ে পড়ার পর কত ব্যবধানে ভিনিকে হারিয়ে পুরস্কার জিতেছেন রদ্রি, এ নিয়ে ফুটবল ভক্তদের মনে কৌতুহলের শেষ নেই। অবশেষে ভক্তদের সেই কৌতুহল পূরণ করলো ফরাসি সংবাদমাধ্যম ‘এল’ইকুইপ’। গতকাল শুক্রবার সংবাদমাধ্যমটি ভিনি ও রদ্রির ভোটের ব্যবধান প্রকাশ করেছে।

আজ শনিবার ভোটের ব্যবধান প্রিন্ট সংস্করণে ছাপিয়েছে ফ্রান্স থেকে প্রকাশিত বিশ্ব ফুটবলের জনপ্রিয় মাসিক ম্যাগাজিন ‘ফ্রান্স ফুটবল’।

Détail des votes du Ballon d'Or 2024 : seulement 41 points séparent Rodri et Vinicius Jr.



Avant la diffusion du détail des votes de tous les jurés, pays par pays et pour tous les trophées, à retrouver dans France Football ce samedi en kiosque ainsi que sur le site et l'appli… pic.twitter.com/z1IT8N6Q4r