ব্রাজিলিয়ান রেফারিকে আঙুল তুলে শাসালেন মেসি (ভিডিও)

লিওনেল মেসিকে ফুটবলপ্রেমীরা ভদ্র খেলোয়াড় হিসেবেই চেনে। তবে অনেক সময় এই ভদ্র খেলোয়াড়কেই দেখা যায় অচেনা রূপে। যেমনটা দেখা গেলো প্যারাগুয়ে-আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ বাছাই ম্যাচে।

ম্যাচের এক পর্যায়ে ব্রাজিলিয়ান রেফারিকে রীতিমত আঙুল তুলে শাসিয়েছেন মেসি। ভাইরাল ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার পর অনেকে দাবি করছেন, রেফারিকে মেসি গালাগালিও করেছেন।

প্যারাগুয়ের বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে প্রথমে গোল করেও ২-১ ব্যবধানে হেরেছে আর্জেন্টিনা। ম্যাচে পুরোটা সময় খেললেও তেমন কোনো প্রভাব রাখতে পারেননি মেসি। সেই কারণেই কিনা কে জানে, এক পর্যায়ে মেজাজ হারাতে দেখা যায় আর্জেন্টাইন অধিনায়ককে।

LIONEL MESSI ARGUMENT WITH REFEREE HAS BEEN LEAKED: "Tu eres un cag*n, cobarde, no me estas gustando" ("You are a sh*t, coward, I don't like you") pic.twitter.com/DNniORaiJB

ম্যাচের ৩৩ মিনিটের ঘটনা। ফাউলের জন্য হলুদ কার্ড দেখেন প্যারাগুয়ে ডিফেন্ডার ওমর আলদেরেতে। এই ঘটনার ৪ মিনিট পর আবারও ফাউল করেন তিনি। এবার তার ফাউলের শিকার মেসি। তবে এবার আর হলুদ কার্ড দেখাননি ব্রাজিলিয়ান রেফারি অ্যান্ডারসন দারোঙ্কো। তাতেই আপত্তি তোলে আর্জেন্টাইনরা।

এ ঘটনার জেরে খেলার মাঝ বিরতির সময় মাঠেই রেফারিকে কিছু বলতে দেখা যায় মেসিকে। সেগুলো যে আক্রমণাত্মক কিছু ছিল, সেটা বোঝা গেছে মেসির অঙ্গভঙ্গিতে। ছড়িয়ে পড়া বেশিরভাগ ভিডিওতে দাবি করা হয়েছে, মেসি রেফারিকে বাজে একটা গালি দিয়ে পরে বলেছেন-‘তুমি একটা কাপুরুষ, আমি তোমাকে পছন্দ করি না।’





The 'humble' Lionel Messi disrespecting yet another referee.



Messi told the referee:



"You're a coward, and I don't like you!"



Imagine if Cristiano Ronaldo did something like this.pic.twitter.com/7UfraOMTRm