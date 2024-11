নেইমারকে ছাড়ালেন মেসি, ম্যারাডোনাকে ছুঁলেন লাউতারো

আর্জেন্টিনা। ফুটবলে যাদের কামব্যাক করতে বেগ পেতে হয় না। প্রমাণ হলো আরও একবার। আগের ম্যাচে পেরুগুয়ের কাছে হেরেছিল ২-১ গোলে। এক ম্যাচ পরই জয়ে ফিরলো বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। পেরুকে হারিয়ে দিলো ১-০ ব্যবধানে। ২০২৪ সালের শেষটা ম্যাচটি রাঙালো জয়ে।

বুয়েনস এইরেসে বুধবার সকালে পেরুর বিপক্ষে ম্যাচের একমাত্র গোলটি করেন লাউতারো মার্টিনেজ। তাকে অ্যাসিস্ট করেন লিওনেল মেসি।

আর্জেন্টিনার বহুল প্রয়োজনীয় এক গোলে অবদান রেখে নিজেদের অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন মেসি ও লাউতারো। আর্জেন্টাইনদের একমাত্র গোল শোধ করতে না পেরে লাতিন আমেরিকা বাছাইয়ের টেবিলের তলানিতে (১০তম স্থানে) চলে গেছে পেরু। অন্যদিকে শীর্ষে আর্জেন্টিনা।

লাউতারোকে গোলে সহায়তা করে নেইমারকে ছাড়িয়ে গেছেন মেসি। আন্তর্জাতিক ফুটবলে ৫৮তম অ্যাসিস্ট করে ব্রাজিলিয়ান সুপারস্টারকে টপকে গেছেন তিনি। এর আগে ব্রাজিলের জার্সিতে ৫৭বার গোলে সহায়তা করেছিলেন নেইমার।

এই ম্যাচে আন্তর্জাতিক ফুটবলের ইতিহাসে সর্বোচ্চ অ্যাসিস্টের রেকর্ডেও ভাগ বসিয়েছেন মেসি। এর আগে সর্বোচ্চ ৫৮ অ্যাসিস্টের রেকর্ড এককভাবে নিজের করে রেখেছিলেন আমেরিকার লান্ডন দোনোভান। সব মিলিয়ে ক্যারিয়ারের ৩৭৯তম অ্যাসিস্ট করেছেন ৮ বারের ব্যালন ডি'অর জয়ী তারকা মেসি।

Leo Messi has just played his final game for club and country in 2024… as Argentina beat Perú 1-0.



Messi’s assist means he becomes the player with most assists in international football history joint with Donovan (58). pic.twitter.com/79O4q3b8Zg