মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার মতোই অবস্থা। লম্বা সময়ের ক্যারিয়ারে স্বচ্ছ ফুটবল খেলছিলেন। কিন্তু অন্তিম পর্যায়ে এসে আর স্বচ্ছতা ধরে রাখতে পারলেন না ম্যানুয়েল ন্যুয়ের। ৩৮ বছর বয়সী এই জার্মান গোলকিপার গতকাল মঙ্গলবার বায়ার্ন মিউনিখের জার্সিতে খেলতে নেমে পেশাদার ক্যারিয়ারের প্রথম লাল কার্ড দেখলেন। যা একজন ক্লিন ইমেজের ফুটবলারের জন্য নিদারুণ কষ্টের।

ন্যুয়েরের লাল কার্ড দেখার ম্যাচে কপাল পুড়েছে বায়ার্নেরও। মিউনিখের অ্যালিয়াঞ্জ অ্যারেনায় বায়ার লেভারকুসেনের বিপক্ষে ১-০ গোলে হেরে জার্মান কাপের শেষ ষোলো থেকেই ছিটকে গেছে বায়ার্ন। ১০ জনের বিপক্ষে জয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে চলে গেছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন লেভারকুসেন।

চলতি ২০২৪-২০২৫ মৌসুমে জার্মান বুন্দেসলিগা ও ঘরোয়া ফুটবল প্রতিযোগিতায় এটি বায়ার্নের প্রথম হার।

Manuel Neuer was given red card for this. pic.twitter.com/na4PqBvLNZ