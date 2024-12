মাইনাস ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে রোনালদোর ক্রিসমাস উদযাপন

পৃথিবীর সর্ব উত্তরের অংশ, ফিনল্যান্ডের একটি শহর লাপল্যান্ড। প্রায় সারাবছরই শহরটি ঢাকা থাকে সাদা বরফে। ক্যাথলিক খৃষ্টানদের বিশ্বাস, এখানেই থাকেন সান্তা ক্লজ। বড়দিনে সত্যি সত্যি এখানে সান্ত ক্লজের দেখা পাওয়া যায়। খৃষ্টানদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসবের দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে অনেকেই পৃথিবীর সর্ব উত্তরের এই শহরটিতে বেড়াতে আসেন।

যেমনটা আসলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোও। বড়দিন উপলক্ষে সৌদি প্রো লিগ থেকে ছুটি নিয়েছেন তিনি। বড়দিন উদযাপন করতে চলে এলেন লাপল্যান্ডে। বর্তমানে এই শহরটির তাপমাত্রা মাইনাস ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। অর্থ্যাৎ, স্বাভাবিকভাবেই এই শহরটি এখন সাদা বরফে মোড়ানো থাকার কথা।

এই বিষয়টাই ভ্রমণপিপাসুদের টেনে আনে লাপল্যান্ডে। এখানে পর্যটকরা স্কি করে থাকেন। রয়েছে বিচিত্র রকমের হরিন। সান্তক্লজের গাড়িকে বরফের মধ্য দিয়ে টেনে নিতে দেখা যায় যে প্রজাতির হরিণকে, সেগুলোকে দেখা যায় এই অঞ্চলে। গ্রীষ্মকালে মধ্যরাতেও সূর্যের দেখা পাওয়া যায় লাপল্যান্ডে। অর্থ্যাৎ, পর্যটক টানতে বৈচিত্রের অভাব নেই পৃথিবীর সর্ব উত্তরের শহরটিতে।

ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো লাপল্যান্ডে ক্রিসমাস উদযাপন করতে এলেন সান্তক্লজের সঙ্গে তার বাচ্চাদের পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য। সে সঙ্গে মাইনাস ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে ক্রিসমাসের অসাধারণ অনুভূতি নেয়ার জন্য।

সেখানে রোনালদোকে দেখা গেছে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে স্কি করতে, সান্তা ক্লজের সঙ্গে দেখা করতে। এমনকি মাইনাস ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের তীব্র ঠাণ্ডা পানিতে নেমে গোসল করতেও দেখা গেছে তাকে।

