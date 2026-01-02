হকি আম্পায়ারিংয়ে আগ্রহ বাড়ছে নারীদের

হকি আম্পায়ারিংয়ে আগ্রহ বাড়ছে নারীদের
বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন ২০১৮ সালে যে আম্পায়ার্স কোর্স আয়োজন করেছিল সেখানে অংশ নেওয়া ২২ জনের মধ্যে একমাত্র নারী ছিলেন আয়েশা পারভীন মহুয়া। কোর্স সম্পন্ন করে তিনি হয়েছিলেন হকিতে দেশের প্রথম নারী আম্পায়ার।
গত অর্ধযুগে সেই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৭। মহুয়া আগে হকি না খেললেও পরে আম্পয়ার হওয়া ৬ জনই উঠে এসেছেন খেলোয়াড় থেকে। সাবেক নারী খেলোয়াড়দের অনেকেই এখন আম্পায়ারিংয়ে আগ্রহ দেখাচ্ছেন। ২০২৪ সালে হওয়া কোর্স সম্পন্ন করে ৫ জন পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন। তাদের গ্রেড এখনো দেওয়া হয়নি।
বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের আম্পায়ার্স বোর্ডের সম্পাদক কামরুল ইসলাম কিসমত জাগো নিউজকে জানালেন, ‘সর্বশেষ কোর্সে উত্তীর্ণ ৫ জনের গ্রেড নির্ধারণ করবে ফেডারেশনের নির্বাহী কমিটি। এরা সবাই ‘বি’ কোর্সের পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন। তার আগে ২০১৯ সালে হওয়া কোর্সে একজন মাত্র নারী অংশ নিয়েছিলেন আয়শা সিদ্দিকা মালা। দেশের দ্বিতীয় এই নারী হকির ‘বি’ গ্রেডের আম্পায়ার।’
মালার পর সর্বশেষ ২০২৪ সালে হওয়া কোর্সে অংশ নিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন জেসমিন আরাফাত জেসি, কিমি কর্মকার, জান্নাতুল ফেরদৌস আশা, তানিয়া আক্তার ও অনন্যা বিশ্বাস। বৃহস্পতিবার শেষ হওয়া ব্র্যাক বাংক অপরাজেয় আলো নারী হকিতে জোনে জোনে গিয়ে এই মেয়েরা ম্যাচে আম্পায়ারিং করেছেন। কামরুল ইসলাম কিসমত বললেন ‘এদের মধ্যে অনন্ত তিন জন খুবই ভালো আম্পায়ারিং করেছেন। এদের গ্রেড নির্ধারণের পর আমরা আরো কোর্সের কথা চিন্তা করবো। এখন হকির আন্তর্জাতিক ম্যাচে পুরুষ ও নারী মিলিয়েই আম্পায়ারিংয়ের দায়িত্ব পালন করেন। তাই আমাদের ‘এ’ গ্রেড কোর্স আয়োজনেরও পরিকল্পনা আছে।’
নতুন কোর্স আয়োজনের আগে ফেডারেশন অবশ্য গুরুত্ব দিচ্ছে এই ৭ জনকে আরো ম্যাচ পরিচালনার সুযোগ করে দেওয়া। ‘যারা কোর্স করে আম্পায়ার হয়েছেন তাদের টিউনিং করাটাই প্রথম কাজ আমাদের। এখন তো খেলাই কম, যারা আছেন তাদেরই তো কাজে লাগানোার জায়গা নেই। অনেকের আগ্রহ আছে। সেটা অবশ্যই একটা ভালো দিক। খেলা বাড়লে আমরা আম্পায়ার বাড়ানোর পরিকল্পনাও নেবো’ – বলছিল আম্পায়ার্স বোর্ডের সম্পাদক কামরুল ইসলাম কিসমত।
দেশের প্রথম নারী আম্পায়ার আয়েশা পারভীন মহুয়া কিছুদিন ধরে আম্পায়ারিং থেকে দুরে আছেন। ‘আমার বাচ্চা ছোট। তাই মাঠে যাওয়া হয় না। বাচ্চটা একটু বড় হলে আবার আম্পায়ারিং শুরু করবো। আরো ৬ জন মেয়ে আম্পায়ারিংয়ে এসেছেন। এটা অবশ্যই ভালো খবর'-বলছিলেন দেশের প্রথম নারী হকি আম্পায়ার মহুয়া।’
