এশিয়ান বিচ গেমস অনুশীলন
অর্থ বরাদ্দের আশ্বাস এনএসসির, ভরসা পাচ্ছে না ফেডারেশনগুলো
এ বছর ২২ থেকে ৩০ এপিলে চীনের সানিয়াতে অনুষ্ঠিত হবে এশিয়ান বিচ গেমস। বাকি আর ৩ মাস। যে সব খেলায় অংশ নেবে বাংলাদেশ সেই ফেডারেশনগুলো ভালো ফলাফলের জন্য এখনই অনুশীলন শুরু করতে চায়। তবে প্রস্তুতির অর্থ পাওয়া নিয়ে ফেডারেশন কর্মকর্তারা সংশয়ে আছেন। কারণ, তাদের অতীত অভিজ্ঞতা মোটেও সুখকর নয়।
এসএ গেমসের জন্য প্রস্তুতি শুরু করেও বন্ধ করতে হয়েছে। কারণ ছিল, গেমস পিছিয়ে যাওয়া। তবে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ অনুশীলনের জন্য যে বরাদ্দ দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিল তা পাওয়া যায়নি। এখন নতুন করে এশিয়ান বিচ গেমসের অনুশীলন শুরু করতে ভরসা পাচ্ছেন না ফেডারেশন কর্মকর্তারা।
এসএ গেমসের প্রস্তুতির জন্য অনেক ফেডারেশন আবার বিদেশি কোচও এনেছিল। কোচের বেতন ও ক্রীড়াবিদদের জন্য অনুশীলন ক্যাম্পের খরচ এখনো ক্রীড়া পরিষদ থেকে পাননি ফেডারেশনের কর্মকর্তারা। স্বাভাবিকভাবেই তারা আসন্ন এশিয়ান বিচ গেমসে ক্যাম্পের খরচা নিয়েও সংশয়ে রয়েছেন।
এশিয়ান বিচ গেমসের জন্য নির্ধারিত খেলাগুলোর ফেডারেশন কর্মকর্তাদের নিয়ে বুধবার সভা করেছেন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের পরিচালক (ক্রীড়া) মোহাম্মদ আমিনুল এহসান। অনুশীলনের জন্য যাবতীয় খরচ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ বহন করার আশ্বাস দিয়েছে। তবে আগের ক্যাম্পের অর্থ না পাওয়ায় ফেডারেশনের কর্মকর্তারা এ আশ্বাসে তেমন নির্ভার হতে পারছেন না।
