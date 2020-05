ঈদের দিনে আরও ‘সুন্দর পৃথিবী’র প্রার্থনা সানিয়ার

করোনাভাইরাসের কারণে সানিয়া মির্জা রয়ে গেছেন নিজের এলাকা ভারতের হায়দরাবাদে। তার স্বামী শোয়েব মালিক আকটা পড়লেন পাকিস্তানে। এই দম্পত্তির বসবাস ছিল আরব আমিরাতে। কিন্তু করোনা এখন দু’জনকে পৃথক করে দিয়েছে। কতদিন এ অবস্থায় থাকতে হবে, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

এরই মধ্যে উদযাপিত হয়ে গেলো পবিত্র ঈদ-উল ফিতর। ছেলে ইজহানকে নিয়ে হায়দরাবাদে বাবার বাড়িতেই ঈদ কাটালেন ভারতের টেনিস সুন্দরী সানিয়া মির্জা। এই পরিস্থিতিতে ঈদ করতে গিয়ে ‘সুন্দর এক পৃথিবী’র জন্য প্রার্থনা করলেন ভারতীয় টেনিস সুন্দরী সানিয়া মির্জা৷

করোনভাইরাস সঙ্কটের মধ্যে কীভাবে পবিত্র উত্সবটি উদযাপন করবেন সে সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শের পাশাপাশি সোমবার তার অনুরাগীদের কাছে ঈদ উল ফিতরের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সানিয়া। করোনা নামক মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভক্তদের ঘরে থাকতে অনুরোধ জানিয়ে ভারতীয় টেনিস তারকা টুইট করে লেখেন, ‘আমি এই ঈদে ঘরে রয়েছি এবং আমার প্রিয়জনদের জন্য..., দয়া করে একই কাজ করুন। ঈদ মোবারক।’

পুত্র ইজহানের সঙ্গে নিজের একটি ছবি পোস্ট করে সানিয়া ‘আরও উন্নত বিশ্বের জন্য’ প্রার্থনা করে টুইট করেন। অন্য একটি টুইটে সানিয়া লেখেন, ‘এই ঈদে, এটি অগণিত কারণে একই রকম মনে হয় না! এই ঈদে অভাবীদের সম্পর্কে আরও কিছুটা ভাবতে দেয়, ভাগ্যবানদের সম্পর্কে আরও কিছুটা, নিজের জীবনের জন্য লড়াই করা ব্যক্তিদের নিয়ে এবং মহামারিজনিত কারণে যারা প্রাণ হারিয়েছে তাদের সম্পর্কে একটু বেশি।’

করোনার পাশাপাশি তার শ্বশুর বাড়ি পাকিস্তানের বিমান দুর্ঘটনায় মৃতদের জন্যও দুঃখ প্রকাশ করেন সানিয়া। টুইটে তিনি লেখেন, ‘প্লেন ক্র্যাশ বা অন্য কিছুর জন্য। তাদের এবং তাদের পরিবারের জন্য প্রার্থনা করুন। এই ঈদে মানবতার জন্য প্রার্থনা করুন, স্বাস্থ্যের জন্য প্রার্থনা করুন, শান্তির জন্য, কম ঘৃণা এবং আরও বেশি ভালোবাসার জন্য, একত্রিত হয়ে এবং এমন এক বিশ্বের জন্য যেখানে আমরা আলিঙ্গনে ভয় পাব না। একে অপরকে ভেবে অবাক করে যে আমরা একে অপরকে অসুস্থ করব না।’

I am staying home this Eid WITH and FOR my loved ones... please do the same Eid Mubarak

পবিত্র ঈদ উৎসবে অনুরাগীদের প্রতি সানিয়ার অনুরোধ, ‘এই ঈদে কৃতজ্ঞ হওয়ার মতো অনেক কিছুই রয়েছে। আসুন এই ঈদে আমরা সবাই একত্র হই এবং এই কঠিন সময়ে আমাদের সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে আরও ভালো বিশ্বের জন্য প্রার্থনা করি।’

plane crash or anything else.Pray for them and their families.

This eid ,pray for humanity ,pray for health,for peace,for less hate and much more love,for togetherness and for a world where we aren’t scared to hug each other without wondering if we would make each other sick...