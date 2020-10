৫৪ ঘণ্টা বিমানযাত্রার পর ৩৩৬ ঘণ্টার কোয়ারেন্টাইনে ক্যারিবীয়রা

গত মঙ্গলবার (২৭ অক্টোবর) বার্বাডোজ থেকে যাত্রা শুরু করে শুক্রবার (৩০ অক্টোবর) নিউজিল্যান্ডে পৌঁছেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দল। ভৌগোলিক কারণে প্রায় ৫৪ ঘণ্টার বেশি সময় বিমানযাত্রায় কেটে গেছে ক্যারিবীয়দের। যা শেষ করে এখন আবার ১৪ দিন তথা ৩৩৬ ঘণ্টার কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে তাদের।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে না খেলা ক্রিকেটাররা এরই মধ্যে তিন টি-টোয়েন্টি ও দুই টেস্ট খেলতে চলে গেছেন নিউজিল্যান্ডের ক্রাইস্টচার্চে। গত জুলাইয়ে ইংল্যান্ডে গিয়ে তিন টেস্ট খেলেছে ক্যারিবীয়রা। যার ফলে বিশ্বের একমাত্র দেশ হিসেবে এই করোনার সময়ে দুইটি সফরের কীর্তি গড়ল ওয়েস্ট ইন্ডিজ।



ক্রাইস্টচার্চে পৌঁছার পরপরই ওয়েস্ট ইন্ডিজ স্কোয়াডের প্রত্যেকের করোনা পরীক্ষা করা হয়। সেখানে সবার ফলাফলই এসেছে নেগেটিভ। তাই এবার ১৪ দিনের কোয়ারেন্টাইনে থাকার জন্য তাদের পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে ক্রাইস্টচার্চের লিংকন ইউনিভার্সিটিতে থাকা হাই পারফরম্যান্স সেন্টারে।

এই কোয়ারেন্টাইন আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। কোয়ারেন্টাইনের বাবল লাইফ:

দিন ০ থেকে ৩ - বাবলে থাকতে হবে না। সবাই নিজ নিজ ঘরে থাকবে, অন্য কারও সংস্পর্শে আসা যাবে না।

দিন ৪ থেকে ৭ - সর্বোচ্চ ১৫ জনকে নিয়ে বাবল করা হবে। এই বাবলের মধ্যে থাকা খেলোয়াড়রা একসঙ্গে থাকতে পারবে। এমনকি জিম ও ট্রেনিংও করতে পারবে। এসময় বাবলের সংখ্যা হবে তিন।

#NZvWI THEY'VE ARRIVED!



The West Indies touring party has landed at the Christchurch Airport in NZ



This marks the final stop on their 54-hour journey from the Caribbean!#MenInMaroon #TeamWI pic.twitter.com/wyjXdV51Kp