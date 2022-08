পাঁচ বছর পর ক্ষুদে ভক্তকে দেওয়া ‘ওয়াদা’ রাখলেন ফেদেরার

প্রায় পাঁচ বছর আগে ক্ষুদে ভক্তের কাছে করা একটি ওয়াদা পূরণ করলেন টেনিস কিংবদন্তি রজার ফেদেরার। ২০১৭ সালের ইউএস ওপেনার চলাকালে একটি সংবাদ সম্মেলনে ইজান আহমেদ জিজু নামের এক ছেলের সঙ্গে টেনিস ম্যাচ খেলার ওয়াদা দিয়েছিলেন ফেদেরার।

২০২২ সালে এসে সেই ওয়াদা পূরণ করেছেন ২০বারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ী এ তারকা। সেই ছোট্ট জিজু এখন রীতিমতো কিশোর বয়সে পৌঁছেছে। সুইজারল্যান্ডের জুরিখে তার সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক একটি ম্যাচ খেলে নিজের কথা রেখেছেন দেশটির সবচেয়ে বড় তারকা ফেদেরার।

পাঁচ বছরের ইউএস ওপেন চলাকালে ফেদেরারের সংবাদ সম্মেলনে জিজু প্রশ্ন করেছিল, ‘ফেদেরার, আপনি কি আরও ৮-৯ বছর খেলা চালিয়ে নেবেন যাতে আমি পেশাদার খেলোয়াড় হয়ে আপনার সঙ্গে খেলতে পারি?’ উত্তরে ‘হ্যাঁ’ বলেন ফেদেরার। তখন জিজু ফের জিজ্ঞেস করে, ‘এটি কি ওয়াদা?’ ফেদেরার বলেন, ‘অবশ্য এটি ওয়াদা।’

ইতালির খাদ্য বিষয়ক প্রতিষ্ঠান বারিলার সহযোগিতায় প্রায় পাঁচ বছর পর পূরণ হয়েছে জিজুর ইচ্ছা। ইউটিউব চ্যানেলে সেই ভিডিও আপলোড করেছে বারিলা। ভিডিওতে দেখা যায়, জিজুকে টেনিস প্রশিক্ষণের কথা বলে সুইজারল্যান্ডে নেওয়া হয়েছে। সেখানেই হয় ফেদেরারের সঙ্গে ম্যাচ।

টেনিস প্রশিক্ষণের ক্লাবে যাওয়ার পর জিজুকে নাম ধরেই সম্বোধন করেন ক্লাবের এক কর্মচারী। পরে ক্লাবের মালিক এসে জিজুর সঙ্গে ছবি তোলারও ইচ্ছাপ্রকাশ করেন। এমন তারকাসুলভ আচরণ পেয়ে অবাক হয়ে যায় ১১ বছরের জিজু। তবে তার জন্য বড় চমক অপেক্ষা করছিল সামনে।

ক্লাবের কর্মচারী গিয়ে জিজুকে বলেন, ‘চলো এবার ম্যাচ খেলার সময় হয়েছে।’ জিজু টেনিস কোর্টে নামতেই পর্দার আড়াল থেকে সামনে চলে আসেন ফেদেরার। তাকে দেখে অবিশ্বাসে নিজের চোখ-মুখ হাত দিয়ে ঢেকে ফেলেন জিজু। পরে জিজুর সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলেন ফেদেরার।

আলাপ শেষে দুজন মিলে একটি কুইক ম্যাচও খেলে ফেলেন। যেখানে জিজুর বেশ কিছু শটের প্রশংসা করেন ফেদেরার। পরে দুজন মিলে বারিলার একটি পাস্তা খেতে বসেন। বারিলার সহযোগিতায় এ পুরো সারপ্রাইজটি পরিকল্পনা করেছেন ফেদেরার নিজেই।

জানা গেছে, বর্তমানে জিজুর বয়স ১১ বছর এবং তিনি যুক্তরাষ্ট্রের অনূর্ধ্ব-১২ টেনিস খেলোয়াড়দের মধ্যে এক নম্বর র‍্যাংকিংধারী। এককের পাশাপাশি দ্বৈতেও দখল রয়েছে জিজুর।

When the GOAT makes a promise, he keeps it! That’s what makes him such an idol! Thank you Mr. Federer, for the best day of my life, for these memories and I am forever grateful that you kept your pinky promise!” HAPPY BIRTHDAY G.O.A.T!@rogerfederer https://t.co/AvlmvBRN7E