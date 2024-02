অলিম্পিক বাছাইয়ে হারলো ব্রাজিল, জিততে পারেনি আর্জেন্টিনাও

বিশ্বকাপে তেমন ছন্দে না থাকলেও অলিম্পিকে দারুণ পারফর্ম করছে ব্রাজিল। শেষ দুই আসরেই স্বর্ণপদক জিতেছে ব্রাজিলিয়ানরা। এবার তাদের সামনে হ্যাটট্রিক আছে করার সুযোগ। তবে হ্যাটট্রিক তো পরের বিষয়, এবারের অলিম্পিকের মূল আসরে তারা খেলতে পারবে কিনা, সেটি নিয়েই তৈরি হয়েছে শঙ্কা।

অলিম্পিক বাছাইয়ের চূড়ান্ত পর্বের খেলায় প্যারাগুয়ের কাছে ১-০ গোলে হেরে গেছে ব্রাজিল অনূর্ধ্ব-২৩ দল। ফলে তারা অলিম্পিকের চূড়ান্ত পর্বে খেলতে পারবে কিনা, তা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

খেলতে নেমে ম্যাচের প্রথমার্ধের অতিরিক্ত সময়ে গোল হজম করে ব্রাজিল। সেই গোল শোধ করার প্রাণপণ চেষ্টা করেন ব্রাজিলের তরুণ এনড্রিক। শেষ পর্যন্ত আর পারেননি তিনি। শেষ পর্যন্ত হেরেই মাঠ ছড়েন ব্রাজিলিয়ান তরুণরা।

Endrick (L) of Brazil vies for the ball with Diego Gomez of Paraguay during the South American U-23 Pre-Olympic qualifier soccer match between Brazil and Paraguay, in Caracas, Venezuela, 05 February 2024.

