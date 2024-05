নিউইয়র্ক বিশ্বকাপ ভেন্যুতে ‘লাইটনিং বোল্ট’, নতুন মাইলফলকে ক্রিকেট

ওয়ানডে বিশ্বকাপের দল মাত্র ১০টি; কিন্তু টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দলের সংখ্যা ২০টি। বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিসি ক্রিকেটকে বিশ্বব্যাপি ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে টি-টোয়েন্টিকেই নিয়ামক হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে। শুধু দলের সংখ্যা বাড়ানোই নয়, বিশ্ব রাজনীতি-অর্থনীতিতে প্রভাবশালী দেশগুলোতে, যেখানে ক্রিকেট অপ্রচলিত, সে সব দেশকে বিশ্বকাপ আয়োজনের জন্য বেছে নিয়েছে।

এরই ধারাবাহিকতায় এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আয়োজক হিসেবে দায়িত্ব দিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে। বেসবল, বাস্কেটবল, মেজর লিগ সকারের দেশ আমেরিকার মধ্য দিয়ে বিশ্বের তথাকথিত কম ক্রিকেট খেলুড়ে দেশগুলোতে ক্রিকেটকে ছড়িয়ে দিতে চায় আইসিসি।

সে কারণেই এবারের বিশ্বকাপে সবচেয়ে হাইভোল্টেজ ম্যাচ অর্থাৎ ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচের আয়োজনের দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রকে। হাইভোল্টেজ এই ম্যাচ এবং বিশ্বকাপের বাকি আরও কয়েকটি ম্যাচ আয়োজনের লক্ষ্যেই নতুন স্টেডিয়াম গড়ে তোলা হয়েছে নিউইয়র্কে।

নাসাউ কাউন্টি ক্রিকেট স্টেডিয়াম নামে এই ভেন্যু তৈরির কাজ সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হয়েছে। এরপরই আনুষ্ঠানিকভাবে এই স্টেডিয়ামের উদ্বোধন করা হল বুধবার। বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিসির হাত ধরে এক জমকালো অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে এই স্টেডিয়ামটির উন্মোচন করা হয়েছে।

যেখানে উপস্থিত ছিলেন এবারের বিশ্বকাপের শুভেচ্ছা দূত উসাইন বোল্টসহ ক্রীড়া দুনিয়ার একঝাঁক তারকা। নাসাউ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে উসাইন বোল্ট উপস্থিত হয় অন্য তারকাদের নিয়ে ছবির জন্য পোজ দেন তার বিখ্যাত ‘লাইটনিং বোল্ট’ স্টাইলে। নিউজিল্যান্ড থেকে যুক্তরাষ্ট্রের ক্রিকেটারে পরিণত হওয়া কোরি অ্যান্ডারসন, যুক্তরাষ্ট্র ক্রিকেট দলের অধিনায়ক মানাঙ্ক প্যাটেল, ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেট কিংবদন্তী কার্টলি অ্যাম্ব্রোস, পাকিস্তানের শোয়েব মালিক এবং ইংল্যান্ডের লিয়াম প্লাঙ্কেট।

ঐতিহাসিক এই মুহূর্তটিতে সেখানে আরও উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্কের বিখ্যাত সব ক্রীড়া তারকা। এদের মধ্যে ছিলেন এনবিএ তারকা, নিউইয়র্ক নিকসের জন স্টার্কস, নারী এনবিএ তারকা এলেনা ডেলে ডোন, এমএলবি তারকা বার্তোলো কোলোন, এনএফএল তারকা ভিক্টর ক্রাজ, ফেন্সিং তারকা ইবতিহাজ মোহাম্মদ প্রমুখ।

জমজমাট অনুষ্ঠানে উপস্থিত তারকা বিশাল একটি ক্রিকেট বলের প্রতিকৃতিতে নিজেদের স্বাক্ষর দেন। তারকা ক্রীড়াবীদদের স্বাক্ষর সম্বলিত বলটি নাসাউ কাউন্টি ক্রিকেট স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিতব্য বিশ্বকাপের আট ম্যাচের সবগুলোতে প্রদর্শন করা হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের মত অন্যতম আধুনিক, ব্যয়বহুল এবং ব্যস্ত শহরে বিশ্বকাপ উপলক্ষে একটি ক্রিকেট স্টেডিয়াম তৈরি করা নিশ্চয়ই ক্রিকেটের জন্যই বড় একটি মাইলফলক। এর মধ্য দিয়ে আধুনিক ক্রিকেট ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় রচিত হলো।

নাসাউ কাউন্টি ক্রিকেট স্টেডিয়ামের দর্শকধারন ক্ষমতা ৩৪ হাজার। এরইমধ্যে এই স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হতে চলা ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচের সব টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে। কানায় কানায় পূর্ণ থাকবে এই স্টেডিয়াম আশা বিশেষজ্ঞদের। ৩ জুন এই মাঠে প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হবে শ্রীলঙ্কা এবং দক্ষিণ আফ্রিকা। তার আগেই বাংলাদেশ-ভারত একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে এই স্টেডিয়ামে।

স্টেডিয়ামটির যা পরিকাঠামো তার সঙ্গে মিল রয়েছে লাস ভেগাসের ফর্মুলা ওয়ান রেসিং কারের সার্কিটের সঙ্গে। পাশাপাশি এই মাঠে বসানো হয়েছে ড্রপ ইন পিচ। এই পিচগুলো তৈরি হয়েছে ফ্লোরিডা শহরে। এই পিচে স্বাভাবিক ঘাসের সঙ্গে পাঁচ শতাংশ সিন্থেটিক ফাইবার মেশানো হয়েছে। যাতে এর দৃঢ়তা বজায় থাকে।

আইসিসির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রসহ আশেপাশের সব দেশে ক্রিকেটকে ছড়িয়ে দিতে নাসাউ কাউন্টি ক্রিকেট স্টেডিয়াম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। উল্লেখ্য দীর্ঘ লড়াইয়ের পরে সাফল্য পেয়েছে আইসিসি। ২০২৮ সালে লস এঞ্জেলেসে বসছে অলিম্পিক গেমসের আসর। সেখানে জায়গা করে নিয়েছে ক্রিকেটও।

উসাইন বোল্টের বিশ্বাস, এই মাঠটি দারুণ সব উত্তেজনাপূর্ণ এবং এনার্জেটিক ক্রিকেট অভিজ্ঞতা উপহার দেবে। তিনি বলেন, ‘ক্যারিবিয়ান থেকে এসেছি আমি, যেখানে ক্রিকেট হলো জীবনেরই একটি অংশ। আমি খুবই আনন্দিত যে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের অংশ হতে পেরেছি। আর এই বিশ্বকাপটা এই প্রথমবারের মত যুক্তরাষ্ট্রের মত একটি দেশে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে কো-হোস্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে তারা।’

